МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки

Звіт за підсумками візиту до ЗАЕС

На сайті МАГАТЕ опубліковано звіт на 52 сторінках під назвою "Ядерна безпека та гарантії в Україні. Другий зведений звіт генерального директора".

Фото: звіт МАГАТЕ

Основні висновки:

Ситуація є безпрецедентною . Це перший випадок воєнного конфлікту на об'єктах великої ядерної енергетики. Ядерна аварія може мати серйозні наслідки всередині країни та за її межами.

. Це перший випадок воєнного конфлікту на об'єктах великої ядерної енергетики. Ядерна аварія може мати серйозні наслідки всередині країни та за її межами. Життєво важливо, щоб було встановлено постійну присутність МАГАТЕ на ЗАЕС. Це матиме першорядне значення для стабілізації ситуації.

Фахівці місії будуть проводити детальну та безперервну роботу з оцінки фізичних збитків об'єктам станції, визначення працездатності основних та резервних систем охорони та безпеки, а також оцінювати умови праці персоналу.

МАГАТЕ має конкретний і докладний технічний план надання допомоги в галузі охорони та безпеки. Зокрема, почалося постачання обладнання на Запорізьку АЕС.

Для запобігання аварії треба вжити таких заходів, як негайне встановлення зони ядерної безпеки. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації для термінового створення відповідної зони.

Також незважаючи на те, що обстріл території ЗАЕС не призвів до аварійної ситуації, зберігається загроза ядерної безпеки та цілісності її об'єктів.

"МАГАТЕ рекомендує негайно припинити обстріл території та її околиць, щоб уникнути подальшого пошкодження станції та пов'язаних з нею об'єктів заради безпеки персоналу та підтримки фізичної недоторканності. Це вимагає згоди всіх відповідних сторін на створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС", - йдеться у звіті.

Місія на ЗАЕС

Візит місії МАГАТЕ відбувся на тлі погіршення ситуації з безпекою на об'єкті. Російські війська влаштовували постійні провокації з обстрілами території атомної станції та розташованих на ній об'єктів, у кожному випадку звинувачуючи Збройні сили України.

Окремим питанням стояв маршрут. Російська сторона наполягала на тому, щоб експерти їхали через окуповані території, можливо, через Крим. Українська ж рішуче виключала таку можливість, пригрозивши тим, що в іншому випадку такий візит МАГАТЕ може стати останнім. У підсумку через кілька тижнів переговорів і погоджень місія все-таки вирушила через Київ.

Крім самого глави МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, до складу делегації увійшли 13 експертів з нейтральних країн. Зокрема, тому, що Москва не погодила участь представників США, Британії та інших країн, які надають Україні військову підтримку.

Ранок 1 вересня в Енергодарі почався з мінометного обстрілу, також було обстріляно погоджений маршрут. Незважаючи на це місію не відклали, і через деякий час очікування на блокпостах її допустили на захоплену станцію. Сам Гроссі і більша частина експертів пробули там близько 2-2,5 годин, і після короткого брифінгу виїхали в бік Запоріжжя. В Офісі президента України впевнені, що за цей короткий час експерти могли встигнути лише "послухати казки Росатома".

До 5 вересня на станції залишалися шестеро учасників місії, але з учорашнього дня - лише двоє. Очікується, що в такому кількісному складі МАГАТЕ буде представлено на Запорізькій АЕС на постійній основі.

По гарячих слідах

Увечері 2 вересня Гроссі по прибуттю до Відня вийшов на брифінг з попередніми підсумками візиту на ЗАЕС, в ході якого відповів на головні питання і анонсував підготовку докладного звіту.

Основні його заяви:

"Ми вирішили організувати постійну присутність на ЗАЕС. Там залишатимуться два представники нашої місії ... (Вони, - ред.) залишатимуться протягом певного часу аж до стабілізації ситуації. Поки не стане ситуація більш стабільною";

"Я зміг побачити на власні очі дірки, залишки снарядів на будівлях, що означає, що фізична цілісність об'єктів була порушена, і неодноразово... Але більшість систем щодо забезпечення захисту і безпеки у відносно хорошому стані";

"Ми побачили те, про що я направляв запит, все, що я хотів. Навіть коли ми просто там проходили повз, якщо ми бачили, що щось треба роздивитися, я говорив "нам треба туди" і нас туди супроводжували. Це дуже важливо ... Цього разу нам вдалося побачити все, що хотіли".

Крім того, Гроссі підкреслив, що побачив "ключові речі", ситуація на ЗАЕС не ідеальна, але її не можна порівнювати із захопленням Чорнобильської, а в ході інспекції люди з Росатому заборонили спілкуватися з персоналом станції та представниками окупаційних сил.

Окремо він зазначив, що український персонал перебуває у важкому емоційному та психологічному стані. Але завдяки професіоналізму відмінно виконує свою роботу.

Очікування України

Українська сторона покладала певні надії на місію МАГАТЕ. Передбачалася, що вона підтвердить, що:

навколо станції має бути створена 10-км демілітаризована зона;

російські війська мають залишити територію ЗАЕС і вийти з демілітаризованої зони;

в Енергодар має повернутися законна українська влада;

Запорізька АЕС має повернутися під контроль "Енергоатому".

Президент України Володимир Зеленський поскаржився на те, що з місією на об'єкт не допустили українських та міжнародних журналістів, а МАГАТЕ в результаті не посприяло цьому. Пізніше російська сторона заявила, що пропускали людей людей із заздалегідь погодженого списку.

"На жаль, ми не почули від МАГАТЕ головного - заклику Росії демілітаризувати станцію. Я сподіваюся, що місія виконає те, про що ми домовилися, і послужить інтересам всього міжнародного співтовариства", - підкреслив Зеленський.

Світова реакція

Європейський союз висловив підтримку роботі місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній станції. Президент Євроради Шарль Мішель підкреслив, що Росія поставила світ під загрозу, і присутність міжнародних експертів на станції є необхідною.

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон заявив, що виведення окупаційних військ є єдиним способом відновлення безпеки, а турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував послуги посередника, але тепер у питанні ЗАЕС.

Крім того, представники Литви, яка активно залучилася до даної теми, запропонували направити на об'єкт міжнародну миротворчу або поліцейську місію. Офіційний Вільнюс підтвердив, що готовий надати своїх силовиків для цієї мети.