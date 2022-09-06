МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Об'єкт з березня перебуває під контролем російських окупаційних військ, що турбує не тільки владу України, а й світову спільноту.
РБК-Україна наводить основні висновки за підсумками візиту МАГАТЕ.
На сайті МАГАТЕ опубліковано звіт на 52 сторінках під назвою "Ядерна безпека та гарантії в Україні. Другий зведений звіт генерального директора".
Фото: звіт МАГАТЕ
Основні висновки:
Також незважаючи на те, що обстріл території ЗАЕС не призвів до аварійної ситуації, зберігається загроза ядерної безпеки та цілісності її об'єктів.
"МАГАТЕ рекомендує негайно припинити обстріл території та її околиць, щоб уникнути подальшого пошкодження станції та пов'язаних з нею об'єктів заради безпеки персоналу та підтримки фізичної недоторканності. Це вимагає згоди всіх відповідних сторін на створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС", - йдеться у звіті.
Візит місії МАГАТЕ відбувся на тлі погіршення ситуації з безпекою на об'єкті. Російські війська влаштовували постійні провокації з обстрілами території атомної станції та розташованих на ній об'єктів, у кожному випадку звинувачуючи Збройні сили України.
Окремим питанням стояв маршрут. Російська сторона наполягала на тому, щоб експерти їхали через окуповані території, можливо, через Крим. Українська ж рішуче виключала таку можливість, пригрозивши тим, що в іншому випадку такий візит МАГАТЕ може стати останнім. У підсумку через кілька тижнів переговорів і погоджень місія все-таки вирушила через Київ.
Крім самого глави МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, до складу делегації увійшли 13 експертів з нейтральних країн. Зокрема, тому, що Москва не погодила участь представників США, Британії та інших країн, які надають Україні військову підтримку.
Ранок 1 вересня в Енергодарі почався з мінометного обстрілу, також було обстріляно погоджений маршрут. Незважаючи на це місію не відклали, і через деякий час очікування на блокпостах її допустили на захоплену станцію. Сам Гроссі і більша частина експертів пробули там близько 2-2,5 годин, і після короткого брифінгу виїхали в бік Запоріжжя. В Офісі президента України впевнені, що за цей короткий час експерти могли встигнути лише "послухати казки Росатома".
До 5 вересня на станції залишалися шестеро учасників місії, але з учорашнього дня - лише двоє. Очікується, що в такому кількісному складі МАГАТЕ буде представлено на Запорізькій АЕС на постійній основі.
Увечері 2 вересня Гроссі по прибуттю до Відня вийшов на брифінг з попередніми підсумками візиту на ЗАЕС, в ході якого відповів на головні питання і анонсував підготовку докладного звіту.
Основні його заяви:
Крім того, Гроссі підкреслив, що побачив "ключові речі", ситуація на ЗАЕС не ідеальна, але її не можна порівнювати із захопленням Чорнобильської, а в ході інспекції люди з Росатому заборонили спілкуватися з персоналом станції та представниками окупаційних сил.
Окремо він зазначив, що український персонал перебуває у важкому емоційному та психологічному стані. Але завдяки професіоналізму відмінно виконує свою роботу.
Українська сторона покладала певні надії на місію МАГАТЕ. Передбачалася, що вона підтвердить, що:
Президент України Володимир Зеленський поскаржився на те, що з місією на об'єкт не допустили українських та міжнародних журналістів, а МАГАТЕ в результаті не посприяло цьому. Пізніше російська сторона заявила, що пропускали людей людей із заздалегідь погодженого списку.
"На жаль, ми не почули від МАГАТЕ головного - заклику Росії демілітаризувати станцію. Я сподіваюся, що місія виконає те, про що ми домовилися, і послужить інтересам всього міжнародного співтовариства", - підкреслив Зеленський.
Європейський союз висловив підтримку роботі місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній станції. Президент Євроради Шарль Мішель підкреслив, що Росія поставила світ під загрозу, і присутність міжнародних експертів на станції є необхідною.
У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон заявив, що виведення окупаційних військ є єдиним способом відновлення безпеки, а турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував послуги посередника, але тепер у питанні ЗАЕС.
Крім того, представники Литви, яка активно залучилася до даної теми, запропонували направити на об'єкт міжнародну миротворчу або поліцейську місію. Офіційний Вільнюс підтвердив, що готовий надати своїх силовиків для цієї мети.
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