После визита МАГАТЭ не должно быть сомнений о необходимости демилитаризации ЗАЭС, - разведка

Миссия МАГАТЭ воочию увидела угрозы, которые представляют российские войска на Запорожской АЭС. Теперь не должно остаться никаких сомнений в необходимости демилитаризации станции и деоккупации захваченных украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

"После завершения визита миссии Международного агентства по атомной энергии во главе с руководителем Рафаэлем Гросси на Запорожскую атомную станцию не должно остаться никаких сомнений в опасности, которую составляет присутствие российских оккупационных сил на захваченном ядерном объекте", - сказано в сообщении.

Разведка отмечает, что международные представители убедились в реальной угрозе, которую несет милитаризация Запорожской АЭС и нарушение основ ядерной безопасности.

ГУР надеется, что мир увидит полную и объективную информацию о действиях захватчиков на территории атомной станции и Энергодара.

При этом отмечается, что Украина сделала все возможное, чтобы миссия МАГАТЭ получила свободный доступ на объект и могла провести независимую и объективную оценку ситуации.

Требования Украины: