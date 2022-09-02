После визита МАГАТЭ не должно быть сомнений о необходимости демилитаризации ЗАЭС, - разведка
Миссия МАГАТЭ воочию увидела угрозы, которые представляют российские войска на Запорожской АЭС. Теперь не должно остаться никаких сомнений в необходимости демилитаризации станции и деоккупации захваченных украинских территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
"После завершения визита миссии Международного агентства по атомной энергии во главе с руководителем Рафаэлем Гросси на Запорожскую атомную станцию не должно остаться никаких сомнений в опасности, которую составляет присутствие российских оккупационных сил на захваченном ядерном объекте", - сказано в сообщении.
Разведка отмечает, что международные представители убедились в реальной угрозе, которую несет милитаризация Запорожской АЭС и нарушение основ ядерной безопасности.
ГУР надеется, что мир увидит полную и объективную информацию о действиях захватчиков на территории атомной станции и Энергодара.
При этом отмечается, что Украина сделала все возможное, чтобы миссия МАГАТЭ получила свободный доступ на объект и могла провести независимую и объективную оценку ситуации.
Требования Украины:
- из соображений ядерной безопасности вокруг станции должна быть создана 10-км демилитаризованная зона, которая должна действовать до завершения боевых действий;
- российские войска и оккупационная администрация должны покинуть территорию ЗАЭС и отойти за пределы демилитаризованной зоны;
- в Энергодар должна вернуться законная украинская власть;
- Запорожская АЭС должна вернуться под контроль "Энергоатома", во взаимодействии с МАГАТЭ и другими независимыми международными структурами.
Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС с инспекцией на фоне постоянных обстрелов станции оккупантами.
Впоследствии гендиректор Рафаэль Гросси рассказал, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснение от россиян во время визита миссии.
Кроме того, сообщалось, что миссия МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на ЗАЭС.
Однако Украина считает странным, что визит делегации на станцию длился всего два часа.
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