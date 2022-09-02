Зеленский о визите МАГАТЭ на ЗАЭС: мы не услышали главного

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время своего визита на Запорожскую АЭС так и не сказала главного.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы сделали все, чтобы МАГАТЭ получило доступ к ЗАЭС, и я считаю, что эта миссия еще может сыграть свою роль. К сожалению, мы не услышали от МАГАТЭ главного - призыва России демилитаризовать станцию. Я надеюсь, что миссия выполнит то, о чем мы договорились, и послужит интересам всего международного сообщества", - заявил он.

Президент добавил, что возвращение ЗАЭС к безопасной работе и сохранение подключения к энергосистеме страны поможет Украине противостоять энергетическому кризису в Европе.

Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ приехала на ЗАЭС с инспекцией на фоне постоянных обстрелов станции российскими военными.

Впоследствии Гросси рассказал, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснение от оккупантов во время визита миссии.

Однако Украина считает странным, что визит МАГАТЭ на станцию длился всего два часа.