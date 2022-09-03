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Евросоюз поддерживает визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, - Мишель

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Суббота 03 сентября 2022 18:43
Евросоюз поддерживает визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, - Мишель Фото: Шарль Мишель, президент Европейского совета (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз выражает поддержку работе миссии Международного атомного агентства (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в ходе разговора гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Обсудили ситуацию на Запорожской АЭС с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. ЕС полностью поддерживает работу и усилия МАГАТЭ", - подчеркнул Мишель.

По его словам, мужество и профессионализм участников миссии впечатляет.

Мишель также добавил, что Россия поставила мир под угрозу и дальнейшее присутствие экспертов МАГАТЭ на станции является необходимым.

Напомним, ранее стало известно, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС на фоне постоянных обстрелов станции россиянами.

После визита Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции остаются шестеро представителей миссии МАГАТЭ.

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Евросоюз Запорожская АЭС МАГАТЭ Совет Европы Шарль Мишель
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