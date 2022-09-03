Евросоюз поддерживает визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, - Мишель

Евросоюз выражает поддержку работе миссии Международного атомного агентства (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в ходе разговора гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.