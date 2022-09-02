На Запорожской АЭС остаются шестеро представителей МАГАТЭ

На сегодня на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остаются шестеро представителей миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

"Мы отправились туда вместе с командой, нас было 14 включительно со мной и экспертами… Нескольких из них вы сейчас видите со мной тут, шесть человек остались на самой АЭС", - отметил он.

По его словам, визит на ЗАЭС длился всего несколько часов. А те участники миссии, которые остались на станции, продолжат начатую вчера работу.

"Мы решили организовать постоянное присутствие на ЗАЭС. На этот раз там будут оставаться два представителя нашей миссии", - добавил Гросси.