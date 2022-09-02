ua ru
Пт, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Запорожской АЭС остаются шестеро представителей МАГАТЭ

Новина українською →
Вена, Пятница 02 сентября 2022 21:14
На Запорожской АЭС остаются шестеро представителей МАГАТЭ Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

На сегодня на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остаются шестеро представителей миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

"Мы отправились туда вместе с командой, нас было 14 включительно со мной и экспертами… Нескольких из них вы сейчас видите со мной тут, шесть человек остались на самой АЭС", - отметил он.

По его словам, визит на ЗАЭС длился всего несколько часов. А те участники миссии, которые остались на станции, продолжат начатую вчера работу.

"Мы решили организовать постоянное присутствие на ЗАЭС. На этот раз там будут оставаться два представителя нашей миссии", - добавил Гросси.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о разочаровании визитом МАГАТЭ, поскольку международное агентство не обратилось к России с призывом демилитаризовать территорию АЭС.

РБК-Украина также приводило основные заявления Гросси после визита на станцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ
NEWS
Киев снова накрыл едкий смог
Киев снова накрыл едкий смог
DAILY
Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их