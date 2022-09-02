На Запорожской АЭС остаются шестеро представителей МАГАТЭ
На сегодня на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остаются шестеро представителей миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.
"Мы отправились туда вместе с командой, нас было 14 включительно со мной и экспертами… Нескольких из них вы сейчас видите со мной тут, шесть человек остались на самой АЭС", - отметил он.
По его словам, визит на ЗАЭС длился всего несколько часов. А те участники миссии, которые остались на станции, продолжат начатую вчера работу.
"Мы решили организовать постоянное присутствие на ЗАЭС. На этот раз там будут оставаться два представителя нашей миссии", - добавил Гросси.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о разочаровании визитом МАГАТЭ, поскольку международное агентство не обратилось к России с призывом демилитаризовать территорию АЭС.
РБК-Украина также приводило основные заявления Гросси после визита на станцию.
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