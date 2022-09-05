Макрон назвал единственный способ восстановления безопасности на Запорожской АЭС
Единственным способом восстановления безопасности на Запорожской антомной электростанции является вывод оккупационных войск.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Отметим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовые телефонные переговоры с Макроном.
В заявлении Елисейского дворца говорится, что после разговора французский лидер заявил, что единственным способом восстановления безопасности на оккупированной РФ Запорожской АЭС является вывод российских войск.
Напомним, во время разговора лидеры Украины и Франции обсудили ситуацию на фронте и обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Собеседники также скоординировали дальнейшую военную поддержку со стороны Франции.
Кроме того, сегодня в результате обстрелов оккупантов от сети был отключен шестой энергоблок ЗАЭС.
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