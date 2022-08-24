Крымская платформа и рекордный пакет от США: новости за 23 августа

Накануне прошел второй саммит Крымской платформы, а американские СМИ объявили о планах Белого дома выделить Украине рекордный военный пакет на 3 млрд долларов. Бывшего главу Конституционного суда Александра Тупицкого объявили в розыск, а курс евро опустился ниже доллара.

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Рекордный военный пакет от США

Associated Press со ссылкой на источники пишет, что сегодня администрация США объявит рекордный пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов. Деньги пойдут на закупку дронов, поставку вооружений и другого оборудования.

При этом не исключено, что в течение года они не появятся на поле боя.

Официальный курс евро опустился ниже доллара

Это произошло впервые за 20 лет. На 24 августа 2022 года официальный курс евро установлен на уровне 36,298 гривен за евро. Фиксированный курс доллара по-прежнему составляет 31,6756 гривен.

Деньги для переселенцев

Те внутренние переселенцы, которые не успели получить денежную помощь весной, смогут повторно подать заявки. Это нужно сделать до 1 октября лично или по почте.

Бывшего главу КСУ объявили в розыск

Офис генерального прокурора сообщил, что Александр Тупицкий объявлен в розыск за то, что он систематически не появляется в суде. Известно, что подозреваемый в подкупе свидетеля судья скрывается за границей.