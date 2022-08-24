Крымская платформа и рекордный пакет от США: новости за 23 августа
Накануне прошел второй саммит Крымской платформы, а американские СМИ объявили о планах Белого дома выделить Украине рекордный военный пакет на 3 млрд долларов. Бывшего главу Конституционного суда Александра Тупицкого объявили в розыск, а курс евро опустился ниже доллара.
РБК-Украина публикует подборку главных новостей за 23 августа.
Война России против Украины: последние новости
- Российские войска возле Херсона строят плавучий мост для переброски техники и живой силы.
- Снова были взрывы в Харькове. Противник в течение дня обстреливал Шевченковский район.
- Центр Донецка подвергся удару. Оккупационные власти заявили о попадании в офис главаря Дениса Пушилина, а также о нескольких жертвах.
- Противник нанес ракетный удар по Днепру. Было попадание в жилые дома на улице Томской.
- Российские войска пытались прорвать оборону на нескольких направлениях. Но отступили.
- В Севастополе снова прогремела серия взрывов. Оккупанты говорят, что якобы сбивали беспилотники.
- Российское издание "Медуза" пишет, что Владимир Путин уже настроен на "войну вдолгую".
Основные заявления с Крымской платформы
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с захвата Крыма в 2014 году началась деградация России. Он также заверил, что украинская сторона сама будет решать, как возвращать полуостров. А также заверил, что пока никаких переговоров с Россией быть не может.
- Президент Польши Анджей Дуда выступил за ликвидацию газопровода "Северный поток-2" и пообещал вместе с Зеленским посетить освобожденный Крым.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил новые санкции против России.
- Британский премьер Борис Джонсон уверен, что Владимир Путин хочет сделать с Украиной то же самое, что и с оккупированным полуостровом.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Украину ждет тяжелая зима, а также заверил в дальнейшей поддержке, в том числе поставками вооружений.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что война должна завершиться справедливым миром с учетом территориальной целостности Украины.
Рекордный военный пакет от США
Associated Press со ссылкой на источники пишет, что сегодня администрация США объявит рекордный пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов. Деньги пойдут на закупку дронов, поставку вооружений и другого оборудования.
При этом не исключено, что в течение года они не появятся на поле боя.
Официальный курс евро опустился ниже доллара
Это произошло впервые за 20 лет. На 24 августа 2022 года официальный курс евро установлен на уровне 36,298 гривен за евро. Фиксированный курс доллара по-прежнему составляет 31,6756 гривен.
Деньги для переселенцев
Те внутренние переселенцы, которые не успели получить денежную помощь весной, смогут повторно подать заявки. Это нужно сделать до 1 октября лично или по почте.
Бывшего главу КСУ объявили в розыск
Офис генерального прокурора сообщил, что Александр Тупицкий объявлен в розыск за то, что он систематически не появляется в суде. Известно, что подозреваемый в подкупе свидетеля судья скрывается за границей.
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