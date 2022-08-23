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США завтра объявят рекордный пакет на 3 млрд долларов для Украины, - AP

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Вашингтон, Вторник 23 августа 2022 19:51
США завтра объявят рекордный пакет на 3 млрд долларов для Украины, - AP Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Соединенные Штаты Америки (США) на День независимости Украины объявят о выделении рекордного пакета военной помощи на 3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Издание со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет, что администрация США объявит о новом военном пакете именно завтра, 24 августа 2022 года. По их словам, деньги пойдут на финансирование контрактов на поставку дронов, вооружений и другого оборудования. Хотя при этом не исключено, что в течения года они еще не появятся на поле боя.

Средства также пойдут на обучение и оснащение украинских войск, чтобы обеспечить их боеспособность "на долгие годы".

В отличие от предыдущих пакетов, новое финансирование в значительной степени направлено на то, чтобы помочь Украине укрепить оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Предыдущие поставки были сосредоточены на более неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах.

Напомним, до этого президент США Джо Байден утвердил военную помощь Украине на 775 млн долларов, в которую войдут предметы оборонного назначения и услуги Пентагона, а также военное образование и подготовка украинских военных.

Американское издание Politico писало, что планируется передача управляемых снарядов Excalibur для гаубиц.

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