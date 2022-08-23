ua ru
Вт, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Джонсон о планах Путина: хочет сделать со всей Украиной то, что с Крымом

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 15:19
Джонсон о планах Путина: хочет сделать со всей Украиной то, что с Крымом Фото: британский премьер Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российский президент Владимир Путин планирует нападение на новые территории Украины. Он хочет захватить всю страну, как это сделал с Крымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время саммита Крымской платформы.

"Путин, мы видим, планирует нападение на новые части Украины. Он хочет всю Украину. Хочет сделать с ней то же, что уже сделал с Крымом. Он готовит аннексию. Готовит больше фальшивых референдумов. Поэтому нам всем важно быть вместе и мы не можем позволить, чтобы силой оружия менялись границы", - отметил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия продолжает готовиться к псевдореферендумам на временно оккупированных территориях. Украинские власти призывают Запад в ответ увеличить поставки оружия нашей стране.

По некоторым данным, у российского президента Владимира Путина спешат провести "референдумы" до середины сентября.

Добавим, президент Владимир Зеленский предупредил Россию, что "референдумы" на оккупированных территориях закроют путь к переговорам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Референдум Борис Джонсон Война России против Украины
NEWS
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании