Взрывы в Днепре утром оказались ракетным ударом: фото последствий

Утренние взрывы в Днепре оказались ракетным ударом по частному сектору города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Днепр после утреннего прилета российской ракеты Искандер", - говорится в сообщении. Днепровский городской голова Борис Филатов, что россияне попали ракетой по домам на улице Томской. "Никаких военных целей, ничего такого особенного. Просто поселок. Просто частные дома обычных людей", - заявил глава города. Филатов подчеркнул, что на каждой сессии городского совета власть переименовывает топонимы, которые связаны с Российской Федерацией.