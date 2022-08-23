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Взрывы в Днепре утром оказались ракетным ударом: фото последствий

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Днепр, Вторник 23 августа 2022 17:15
Взрывы в Днепре утром оказались ракетным ударом: фото последствий Фото: Взрывы в Днепре утром оказались ракетным ударом: фото последствий (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

Утренние взрывы в Днепре оказались ракетным ударом по частному сектору города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Днепр после утреннего прилета российской ракеты Искандер", - говорится в сообщении.

Днепровский городской голова Борис Филатов, что россияне попали ракетой по домам на улице Томской.

"Никаких военных целей, ничего такого особенного. Просто поселок. Просто частные дома обычных людей", - заявил глава города.

Филатов подчеркнул, что на каждой сессии городского совета власть переименовывает топонимы, которые связаны с Российской Федерацией.

Напомним, что в Днепре утром сообщали о взрывах.

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