Взрывы в Днепре утром оказались ракетным ударом: фото последствий
Утренние взрывы в Днепре оказались ракетным ударом по частному сектору города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Днепр после утреннего прилета российской ракеты Искандер", - говорится в сообщении.
Днепровский городской голова Борис Филатов, что россияне попали ракетой по домам на улице Томской.
"Никаких военных целей, ничего такого особенного. Просто поселок. Просто частные дома обычных людей", - заявил глава города.
Филатов подчеркнул, что на каждой сессии городского совета власть переименовывает топонимы, которые связаны с Российской Федерацией.
Напомним, что в Днепре утром сообщали о взрывах.
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