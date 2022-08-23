Впервые за 20 лет: официальный курс доллара к гривне превысил курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 августа 2022 года установил официальный курс евро на уровне 36,29 гривен за евро. Курс евро стал ниже курса доллара впервые с декабря 2002 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 24 августа установлен на таком уровне: 36,298 гривен за евро (-0,2706 грн). При этом фиксированный курс доллара по-прежнему составляет 31,6756 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

В последний раз курс евро был ниже курса доллара 6 декабря 2002 года 5,326702 гривен за евро (курс доллара - 5,3315 гривен).

Скриншот bank.gov.ua