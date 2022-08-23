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Впервые за 20 лет: официальный курс доллара к гривне превысил курс евро

Новина українською →
Украина, Вторник 23 августа 2022 15:46
Впервые за 20 лет: официальный курс доллара к гривне превысил курс евро Фото: курс евро упал ниже курса доллара (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 августа 2022 года установил официальный курс евро на уровне 36,29 гривен за евро. Курс евро стал ниже курса доллара впервые с декабря 2002 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 августа установлен на таком уровне: 36,298 гривен за евро (-0,2706 грн). При этом фиксированный курс доллара по-прежнему составляет 31,6756 гривен за евро.

Впервые за 20 лет: официальный курс доллара к гривне превысил курс евро

Скриншот bank.gov.ua

В последний раз курс евро был ниже курса доллара 6 декабря 2002 года 5,326702 гривен за евро (курс доллара - 5,3315 гривен).

Впервые за 20 лет: официальный курс доллара к гривне превысил курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, курс евро к доллару 23 августа достиг нового минимума за 20 лет. Единая европейская валюта снизилась на 0,15% до 0,9930 доллара и находится ниже ключевого уровня в 1 доллар.

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