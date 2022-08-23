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Войска РФ пытались прорвать оборону на нескольких направлениях, но отступили, - Генштаб

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Киев, Вторник 23 августа 2022 19:13
Войска РФ пытались прорвать оборону на нескольких направлениях, но отступили, - Генштаб Фото: войска РФ пытались прорвать оборону на нескольких направлениях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Наступательными действиями оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск и продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское, но успеха не имели и хаотично отступили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Оккупанты задействовали ствольную артиллерию для обстрелов недалеко от Николаевки и Железного Моста Черниговской области.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Протопоповка, Слатино, Циркуны, Харьков, Петровка, Русские Тишки и Коробочкино. Нанес авиаудары возле Питомника, Константиновки и Верхнего Салтова. В целях выполнения задач разведки и корректировки огня артиллерии задействовал БПЛА.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Долины и Дибровного. Также войска противника нанесли авиационные удары возле Богородичного. В районе Новой Дмитровки велась воздушная разведка БПЛА.

На Краматорском направлении оккупанты ударили в районе населенных пунктов Северск, Григоровка и Беленькое. Враг задействовал авиацию для ударов у Татьяновки и Пришиба, осуществлял разведку позиций ВСУ с помощью БПЛА.

На Бахмутском направлении войска РФ наносили удары в районах Бахмута, Бахмутского и Кодемы. Также оккупанты предприняли неудачную попытку разведки боем в направлении населенного пункта Зайцево, отошли.

Наступательными действиями противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцево и Курдюмовка, но успеха не имел и отошел.

На Авдеевском направлении войска противника продолжили обстрелы районов вблизи Авдеевки, Водяного, Новобахмутовки и Невельского, также нанесли авиаудары недалеко от Марьинки и Красногоровки.

На Новопавловском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Павловки и Великой Новоселки. Неудачно пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новомихайловки и Золотой Нивы.

На Запорожском направлении зафиксированы удары врага в районах населенных пунктов Щербаки, Новоданиловка, Гуляйпольское, Волшебное, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь и Вишневое. Также противник нанес авиационные удары возле Малиновки и Железнодорожного.

На Южнобужском направлении враг задействовал танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов населенных пунктов Посад-Покровское, Александровка, Прибужское, Лупарево, Мирное, Новогригорьевка, Первомайское, Киселевка, Любомировка, Андреевка, Николаевка.

Также войска РФ нанесли авиаудары возле Трудолюбовки, Андреевки и Новогригорьевки. Для разведки позиций ВСУ и коррекции огня артиллерии противник активно задействовал БПЛА.

Ранее мы писали, что украинские военные сегодня сбили ударный российский вертолет Ка-52. Сбить вражескую технику удалось подразделениям зенитно-ракетных войск Сил обороны.

Также военным удалось нанести удары по позициям россиян на нескольких направлениях. Результатом этого стали три уничтоженных БПЛА.

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