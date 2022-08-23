Россия строит плавучий мост у Херсона для переброски войск, - британская разведка

На выходных Россия начала перебрасывать баржи на позиции для строительства массивного плавучего моста через Днепр, непосредственно рядом с поврежденным Антоновским автодорожным мостом. Однако этот мост будет уязвим для украинских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

"Переправа является ключевым связующим звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком", - говорится в сообщении.

В течение нескольких недель российские войска полагались на паромную переправу через водный путь. По данным британской разведки, если Россия достроит импровизированный мост, это увеличит пропускную способность по сравнению с паромной переправой.

"Плавучий мост по-прежнему будет уязвим для украинских наступательных действий", - считают в Минобороны Британии.