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Кримська платформа та рекордний пакет від США: новини за 23 серпня

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Київ, Середа 24 серпня 2022 08:30
Кримська платформа та рекордний пакет від США: новини за 23 серпня Колаж РБК-Україна
Автор: Ілона Свиридова

Напередодні пройшов другий саміт Кримської платформи, а американські ЗМІ оголосили про плани Білого дому виділити Україні рекордний військовий пакет на 3 млрд доларів. Колишнього голову Конституційного суду Олександра Тупицького оголосили в розшук, а курс євро опустився нижче долара.

РБК-Україна публікує добірку головних новин за 23 серпня.

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Основні заяви з Кримської платформи

Рекордний військовий пакет від США

Associated Press з посиланням на джерела пише, що сьогодні адміністрація США оголосить рекордний пакет військової допомоги для України на 3 млрд доларів. Гроші підуть на закупівлю дронів, постачання озброєнь та іншого обладнання.

При цьому не виключено, що протягом року вони не з'являться на полі бою.

Офіційний курс євро опустився нижче долара

Це сталося вперше за 20 років. На 24 серпня 2022 року офіційний курс євро встановлено на рівні 36,298 гривень за євро. Фіксований курс долара, як і раніше, становить 31,6756 гривень.

Гроші для переселенців

Ті внутрішні переселенці, які не встигли отримати грошову допомогу навесні, зможуть повторно подати заявки. Це треба зробити до 1 жовтня особисто або поштою.

Колишнього голову КСУ оголосили в розшук

Офіс генерального прокурора повідомив, що Олександр Тупицький оголошений в розшук за те, що він систематично не з'являється в суді. Відомо, що підозрюваний у підкупі свідка суддя переховується за кордоном.

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