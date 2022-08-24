Кримська платформа та рекордний пакет від США: новини за 23 серпня
Напередодні пройшов другий саміт Кримської платформи, а американські ЗМІ оголосили про плани Білого дому виділити Україні рекордний військовий пакет на 3 млрд доларів. Колишнього голову Конституційного суду Олександра Тупицького оголосили в розшук, а курс євро опустився нижче долара.
РБК-Україна публікує добірку головних новин за 23 серпня.
Війна Росії проти України: останні новини
- Російські війська біля Херсона будують плавучий міст для перекидання техніки і живої сили.
- Знову були вибухи в Харкові. Противник протягом дня обстрілював Шевченківський район.
- Центр Донецька зазнав удару. Окупаційна влада заявила про влучання в офіс ватажка Дениса Пушиліна, а також про декілька жертв.
- Противник завдав ракетного удару по Дніпру. Було попадання в житлові будинки на вулиці Томській.
- Російські війська намагалися прорвати оборону на декількох напрямках. Але відступили.
- У Севастополі знову прогриміла серія вибухів. Окупанти кажуть, що нібито збивали безпілотники.
- Російське видання "Медуза" пише, що Володимир Путін вже налаштований на "війну вдовгу".
Основні заяви з Кримської платформи
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що із захоплення Криму в 2014 році почалася деградація Росії. Він також запевнив, що українська сторона сама вирішуватиме, як повертати півострів. А також запевнив, що поки ніяких переговорів з Росією бути не може.
- Президент Польщі Анджей Дуда виступив за ліквідацію газопроводу "Північний потік-2" і пообіцяв разом із Зеленським відвідати звільнений Крим.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив нові санкції проти Росії.
- Британський прем'єр Борис Джонсон впевнений, що Володимир Путін хоче зробити з Україною те ж саме, що і з окупованим півостровом.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив, що на Україну чекає важка зима, а також запевнив у подальшій підтримці, в тому числі поставками озброєнь.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підкреслив, що війна має завершитися справедливим миром з урахуванням територіальної цілісності України.
Рекордний військовий пакет від США
Associated Press з посиланням на джерела пише, що сьогодні адміністрація США оголосить рекордний пакет військової допомоги для України на 3 млрд доларів. Гроші підуть на закупівлю дронів, постачання озброєнь та іншого обладнання.
При цьому не виключено, що протягом року вони не з'являться на полі бою.
Офіційний курс євро опустився нижче долара
Це сталося вперше за 20 років. На 24 серпня 2022 року офіційний курс євро встановлено на рівні 36,298 гривень за євро. Фіксований курс долара, як і раніше, становить 31,6756 гривень.
Гроші для переселенців
Ті внутрішні переселенці, які не встигли отримати грошову допомогу навесні, зможуть повторно подати заявки. Це треба зробити до 1 жовтня особисто або поштою.
Колишнього голову КСУ оголосили в розшук
Офіс генерального прокурора повідомив, що Олександр Тупицький оголошений в розшук за те, що він систематично не з'являється в суді. Відомо, що підозрюваний у підкупі свідка суддя переховується за кордоном.
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