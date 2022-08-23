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В оккупированном Донецке сообщают о взрывах в "администрации" Пушилина и не только

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Донецк, Вторник 23 августа 2022 13:08
В оккупированном Донецке сообщают о взрывах в "администрации" Пушилина и не только Фото: в оккупированном Донецке произошли взрывы 23 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 23 августа, в центре оккупированного Донецка были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал гауляйтера города Олексея Кулемзина.

По его словам, прямое попадание снаряда по многоквартирному дому было якобы зафиксировано в центральном Ворошиловском районе Донецка, под обстрелом также находился район торгового центра Green Plaza.

"Зафиксированы попадания в районе проспекта Маяковского и бульвара Пушкина", - добавил он.

По его данным, из-за обстрела погиб 18-летний парень, есть раненые.

Кроме того, по данным советника главы МВД Антона Геращенко, известно о "прилете" по зданию так называемой администрации главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Как пишет РБК, во время прямого попадания снаряда в здание "администрации" Пушилина, сам главарь боевиков не пострадал и "находится в безопасном месте".

"Снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж. В здании начался пожар", - пишет издание.

Как сообщалось, на окраине оккупированного Донецка загорелась база российского интернационального батальона "Пятнашка". На территории базы взрываются боеприпасы.

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