В оккупированном Донецке сообщают о взрывах в "администрации" Пушилина и не только
Во вторник, 23 августа, в центре оккупированного Донецка были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал гауляйтера города Олексея Кулемзина.
По его словам, прямое попадание снаряда по многоквартирному дому было якобы зафиксировано в центральном Ворошиловском районе Донецка, под обстрелом также находился район торгового центра Green Plaza.
"Зафиксированы попадания в районе проспекта Маяковского и бульвара Пушкина", - добавил он.
По его данным, из-за обстрела погиб 18-летний парень, есть раненые.
Кроме того, по данным советника главы МВД Антона Геращенко, известно о "прилете" по зданию так называемой администрации главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
Как пишет РБК, во время прямого попадания снаряда в здание "администрации" Пушилина, сам главарь боевиков не пострадал и "находится в безопасном месте".
"Снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж. В здании начался пожар", - пишет издание.
Как сообщалось, на окраине оккупированного Донецка загорелась база российского интернационального батальона "Пятнашка". На территории базы взрываются боеприпасы.
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