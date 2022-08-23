Фото: Оккупанты в Крыму заявили о сбитии беспилотников в районе Херсонеса (Getty Images)

Оккупационные власти в Крыму заявили, что их система противовоздушной обороны сбивает БПЛА рядом с мысом Херсонес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "губернатора Севастополя" Михаила Развожаева.

По словам оккупанта Развожаева, над морем в районе мыса Херсонес российское ПВО сбивает беспилотники.