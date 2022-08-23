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Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2"

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 15:00
Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2" Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Когда Россия воюет против Украины не должно быть ведения бизнеса со страной агрессором. Газопровод "Северный поток-2" должен быть полностью демонтирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды во время саммита Крымской платформы.

"Я хотел бы напомнить, что "Северный поток-2" начал действовать после захвата Крыма, нет поворота к обычному бизнесу с Россией, нет поворота к таким связям когда она воюет против Украины, оккупирует ее территории. Изменение политики на Западе это не просто прекращение "Северного потока-2", но также полная его ликвидация, демонтаж", - отметил Дуда.

Напомним, это уже не первый призыв президента Польши о необходимости ужесточить санкции против России и ее энергосектора. Ранее Дуда уже призвал к демонтажу уже построенного газопровода "Северный поток-2", поскольку "такие проекты являются политическими".

Отметим, сегодня, 23 августа стартовал второй саммит Крымской платформы. В нем принимают участие представители около 60 стран мира. На этот раз саммит проводится дистанционно, из-за полномасштабной войны в Украине.

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Польша Анджей Дуда Северный поток-2
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