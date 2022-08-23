Столтенберг: зима будет тяжелой, надо поддерживать Украину
Украину следует поддерживать в подготовке к отопительному сезону, ведь зима будет тяжелой. Кроме того, Россия ведет войну на истощение против нашего государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время саммита Крымской платформы.
Он отметил, что НАТО помогает Украине готовиться к отопительному сезону.
"Зима впереди, зима будет тяжелой, и мы видим теперь, что война идет на истощение. Это борьба воли, борьба логистики, поэтому мы должны дальше поддерживать Украину", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО также добавил, что независимая Украина - это залог евроатлантической безопасности.
Напомним, в Кабмине готовят основной и запасной планы к прохождению отопительного сезона на фоне войны в Украине.
Эксперты считают, что война России против Украины с высокой вероятностью продлится еще и зимой.
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