Крупнейшая кибератака в истории Украины. Что произошло и кого подозревают

Вчера на Украину была совершена крупнейшая в истории нашей страны кибератака. За пару часов стали недоступными банки и государственные сайты.
Все подробности о вчерашней кибератаке - в материале РБК-Украина.
"И снова (вторая кибератака за вечер -ред.) была "отбита". Для пользователей "Дія" атаки остались незаметными", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
После 12 ночи отказались работать сайты:
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты Америки пока не готовы сказать, кто именно стоит за хакерской деятельностью.
"Наши союзники и партнеры работают с ними над сдерживанием и реагированием на злонамеренную активность в киберпространстве. В течение недель и месяцев мы также предупреждали о возможности проведения Россией киберопераций в Украине, но у меня нет ничего более конкретного касательно атрибуции", - отметила Псаки во время брифинга.
"Рано говорить о конкретных исполнителях... Однако уже сегодня мы видим следующее, стоимость такой атаки достигает миллионов долларов. Не может себе какой-то хакер или даже группа хакеров потратить такие средства, чтобы потом не получить никакой материальной выгоды", - заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский ввел в действие стратегию госбезопасности.