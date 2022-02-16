Пострадали ли финансовая и энергетическая сферы от кибератаки: ответ СНБО
Фото: заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк (sud.ua)
В результате вчерашней кибератаки на Украину финансовая и энергетическая сферы не пострадали. А сама кибератака имела информационно-психологический характер.
Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Атака исключительно информационно-психологического характера. Никаких потерь, повреждений, угонов не произошло. Финансовая часть работает в штатном режиме, энергетическая сфера работает бесперебойно, все работают в штатном режиме", - заявил он.