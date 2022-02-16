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США пока не готовы сказать, кто стоит за последними кибератаками в Украине, - Псаки

Новина українською →
США, Среда 16 февраля 2022 01:10
США пока не готовы сказать, кто стоит за последними кибератаками в Украине, - Псаки Фото: спикер Белого дома Джен Псаки (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США пока не готовы сказать, кого они считают ответственным за последние кибератаки в Украине. Это заявление она сделала в ответ на вопрос одного из журналистов о том, "приписывают ли США эти атаки России".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Псаки в Белом доме.

"У меня ничего нет на данный момент касательно атрибуции", - ответила Псаки.

Глава пресс-службы отметила, что в Белом доме поддерживают постоянный контакт с представителями украинской власти.

"Наши союзники и партнеры работают с ними над сдерживанием и реагированием на злонамеренную активность в киберпространстве. В течение недель и месяцев мы также предупреждали о возможности проведения Россией киберопераций в Украине, но у меня нет ничего более конкретного касательно атрибуции", - добавила она.

Ранее мы писали, что полиция открыла уголовное производство из-за кибератак на украинские интернет-ресурсы.

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Джен Псаки Кибератака
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