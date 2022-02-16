ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Хакерские атаки в Украине продолжаются: в Госспецсвязи объяснили ситуацию

Новина українською →
Киев, Среда 16 февраля 2022 14:44
Хакерские атаки в Украине продолжаются: в Госспецсвязи объяснили ситуацию Фото: в Украине до сих пор продолжаются хакерские атаки (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, в Украине продолжают осуществляться DDoS-атаки. При этом ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Госспецсвязи Виктора Жору во время брифинга.

"Сейчас ситуация контролируемая. Атака продолжается. Средние показатели мощности атаки достигают десятков гигабит в секунду. Мы фиксируем комбинацию методов, то есть целый ряд технологий атаки на ресурсы, что свидетельствует о координации действий атакующих, о привлечении большого объема ресурсов, но мы справляемся", - рассказал он.

Что происходит

Напомним, вчера подверглись кибератаке, в частности, Приват24, Ощадбанк 24/7, сайты Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.

При этом, по состоянию на сегодня DoS-атака на сайт Министерства обороны Украины еще продолжается.

Впоследствии глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что на страну Вчера совершили крупнейшую в истории DDoS-атаку, но к ней были готовы.

Вместе с тем украинцев предупредили о массовом взломе через социальную сеть Facebook.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака
NEWS
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше