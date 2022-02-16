Хакерские атаки в Украине продолжаются: в Госспецсвязи объяснили ситуацию
По состоянию на сегодня, в Украине продолжают осуществляться DDoS-атаки. При этом ситуация остается контролируемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Госспецсвязи Виктора Жору во время брифинга.
"Сейчас ситуация контролируемая. Атака продолжается. Средние показатели мощности атаки достигают десятков гигабит в секунду. Мы фиксируем комбинацию методов, то есть целый ряд технологий атаки на ресурсы, что свидетельствует о координации действий атакующих, о привлечении большого объема ресурсов, но мы справляемся", - рассказал он.
Что происходит
Напомним, вчера подверглись кибератаке, в частности, Приват24, Ощадбанк 24/7, сайты Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.
При этом, по состоянию на сегодня DoS-атака на сайт Министерства обороны Украины еще продолжается.
Впоследствии глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что на страну Вчера совершили крупнейшую в истории DDoS-атаку, но к ней были готовы.
Вместе с тем украинцев предупредили о массовом взломе через социальную сеть Facebook.