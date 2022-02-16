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Новая волна кибератаки? Снова начались перебои с доступом к сайтам госорганов

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Киев, Среда 16 февраля 2022 00:10
Новая волна кибератаки? Снова начались перебои с доступом к сайтам госорганов Фото: в работе государственных сайтов наблюдается сбой (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ночь на 16 февраля в работе сайтов государственных органов возникли перебои. Этому предшествовала массированная кибератака на банки и сайты оборонных ведомств.

РБК-Украина рассказывает, в работе каких сайтов наблюдаются проблемы.

Сейчас в части пользователей не открываются сайты:

  • Министерства образования и науки;
  • Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;
  • Кабмина.

Также наблюдаются проблемы с доступом к сайту Офиса президента, однако он время от времени возобновляет свою работу. Проблемы возникают и в работе сайтов Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы.

Вероятно, на государственные сайты ведется DDoS-атака, то есть к ним одновременно поступает такое большое количество запросов, что сайты не успевают обработать и перестают отвечать.

Что этому предшествовало

Днем ​​15 февраля возникли проблемы в работе Приват24 и Ощад24/7, пользователи Ощадбанка также жаловались на проблемы в работе терминалов и банкоматов. В то же время, перестали отвечать сайты Министерства обороны и Генштаба ВСУ.

Как выяснилось на банки и сайты госорганов, велась массированная DDoS-атака. Под удар попали еще несколько банков, в частности "Альфа Банк" и Монобанк, а также портал государственных услуг "Дія". Однако кибератаку на "Дія" удалось отразить, поэтому пользователи ее не заметили.

Центр стратегических коммуникаций при Минкульте не исключал, что к кибератаке может быть причастна Россия. Кроме того, во время кибератаки на "Дія" запросы поступали из РФ и Китая.

Напомним, полиция уже возбудила уголовное дело по факту кибератаки на банки и Минобороны.

США же предложили Украине помочь в расследовании этой кибератаки.

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