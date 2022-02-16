Найбільша кібератака в історії України. Що сталося і кого підозрюють

Перша хвиля кібератаки:

ближче до 6 вечора, українці поскаржилися на збій у роботі ПриватБанку, Ощадбанку, а також сайтів Міноборони та Генерального штабу ЗСУ;

більш того, за словами співзасновника Monobank Олега Гороховського, DDoS-атака ввелася і проти інших банків. Тим часом команда "Дії" спокійно впоралася з проблемою;

"І знову (друга кібератака за вечір - ред.) була "відбита". Для користувачів "Дії" атаки залишилися непомітними", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

У ПриватБанку відразу відзначили, що кібератака не несе загрози коштам вкладників, оскільки торкнулася лише додатків;

Польща того ж вечора оголосила підвищений рівень кіберзагрози по всій країн, який триватиме до кінця лютого;

Друга хвиля кібератаки

Після 12 ночі відмовилися працювати сайти:

Міністерства освіти і науки;

Держслужби з надзвичайних ситуацій;

Кабінету міністрів;

Офісу президента;

Міністерства внутрішніх справ;

Державної прикордонної служби.

Як заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, Сполучені Штати Америки поки не готові сказати, хто саме стоїть за хакерською діяльністю.

"Наші союзники і партнери працюють з ними над стримуванням і реагуванням на зловмисну активність в кіберпросторі. Протягом тижнів і місяців ми також попереджали про можливість проведення Росією кібероперацій в Україні, але у мене немає нічого більш конкретного щодо атрибуції", - зазначила Псакі під час брифінгу.

сьогодні ж, 16 лютого була здійснена повторна кібератака на сайт Міноборони. Хакери створили максимальне навантаження на сервера, щоб вивести їх з ладу. Проте українські фахівці, щоб уберегти роботу сайту - направили трафік порталу на сервіс захисту в США;

Федеров тим часом назвав вчорашній інцидент - найбільшою кібератакою в історії України;

за словами заступника голови Держспецзв'язку Віктора Жору, зловмисники продовжують хакерську діяльність і сьогодні, однак ситуація контрольована.

енергетична та фінансова сфери України внаслідок кібератак - не постраждали.

тим часом Служба безпеки України помітила слід іноземних спецслужб і додала, що до цього може бути причетна Російська Федерація.

"Рано говорити про конкретних виконавців... Проте вже сьогодні ми бачимо наступне, вартість такої атаки сягає мільйонів доларів. Не може собі якийсь хакер або навіть група хакерів витратити такі кошти, щоб потім не отримати ніякої матеріальної вигоди",- заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.