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Польша объявила повышенный уровень киберугрозы до конца февраля

Новина українською →
Варшава, Вторник 15 февраля 2022 20:44
Польша объявила повышенный уровень киберугрозы до конца февраля Фото: премьер Польши Матеуш Моравецкий (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел повышенный уровень киберугрозы по всей стране. Предупреждение вступает в силу сегодня и продлится до конца месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Польши.

Сообщается, что предупреждение о первом уровне киберугрозы вступает в силу сегодня, 15 февраля, с 23:59 до 28 февраля до 23:59. Данный режим вводится на основании польского закона о борьбе с терроризмом.

Отметим, первый уровень является самым низких из четырех возможных. В первую очередь, это сигнал для силовиков и всего аппарата государственного управления к особой бдительности. В частности, государственные учреждения будут отслеживать и проверять отсутствие нарушений безопасности электронной связи.

Отметим, до этого Польша вводила повышенный уровень киберугрозы 19 января из-за хакерской атаки на Украину.

Напомним, сегодня кибератаке подверглись банковские сервисы в Украине, а также сайты Министерства обороны и Вооруженных сил.

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