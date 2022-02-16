Зеленский ввел в действие стратегию госбезопасности. Россия в ней названа угрозой

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о стратегии обеспечения государственной безопасности. Документ определяет реальные и потенциальные угрозы для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

В документе говорится о том, что Российская Федерация продолжает гибридную войну против Украины, применяя политические, экономические, информационно-психологические средства и кибератаки. А деятельность оккупационных администраций на Донбассе и в Крыму может угрожает государственной безопасности Украины.

Также отмечается, что деструктивная пропаганда за границей и внутри страны разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство. А нынешнее состояние системы стратегических коммуникаций затрудняет нейтрализацию этой угрозы на фоне информационной экспансии РФ.

В стратегии упоминается, что олигархи установили контроль над стратегическими предприятиями и отраслями национальной экономики, в том числе посредством влияния на политические институты и процессы.

"Государственная политика … направляется на своевременное выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз государственной безопасности Украины, прекращение разведывательных, террористических, диверсионных и других противоправных посягательств специальных служб иностранных государств, а также организаций, отдельных групп и лиц на государственную безопасность Украины", - говорится документе.