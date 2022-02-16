На Украину осуществили крупнейшую в истории DDoS-атаку. Но Минцифры было готово
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что на страну вчера совершили крупнейшую в истории DDoS-атаку. Но к ней были готовы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на совместный брифинг Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ.
"Вчера была совершена самая большая в истории Украины DDoS-атака", - заявил он.
По словам министра, эта атака носит беспрецедентный характер.
"Понятно, что она готовилась заранее. Ключевая цель - дестабилизация и посеять панику, чтобы в нашей стране появился определенный хаос", - рассказал Федоров.
Министр отметил, что украинская власть была к ней готова.
"Вчера не удалось достичь поставленных целей. Украина готова к подобным атакам, мы понимаем, что может происходить в будущем", - заявил он.
Напомним, по состоянию на сегодняшний день DoS-атака на сайт Министерства обороны Украины еще продолжается.
Отметим, министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал кибератаку на Украину.