ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Украину осуществили крупнейшую в истории DDoS-атаку. Но Минцифры было готово

Новина українською →
Киев, Среда 16 февраля 2022 14:28
На Украину осуществили крупнейшую в истории DDoS-атаку. Но Минцифры было готово Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что на страну вчера совершили крупнейшую в истории DDoS-атаку. Но к ней были готовы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на совместный брифинг Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ.

"Вчера была совершена самая большая в истории Украины DDoS-атака", - заявил он.

По словам министра, эта атака носит беспрецедентный характер.

"Понятно, что она готовилась заранее. Ключевая цель - дестабилизация и посеять панику, чтобы в нашей стране появился определенный хаос", - рассказал Федоров.

Министр отметил, что украинская власть была к ней готова.

"Вчера не удалось достичь поставленных целей. Украина готова к подобным атакам, мы понимаем, что может происходить в будущем", - заявил он.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день DoS-атака на сайт Министерства обороны Украины еще продолжается.

Отметим, министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал кибератаку на Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака
NEWS
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше