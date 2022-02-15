Вслед за банками. "Дія" попала под кибератаку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Приблизительно в 20:00, вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и на портал "Дія", что было ожидаемо", - написал Федоров.

По его словам, атака началась из России и Китая. Специалисты портала пресекли ее, но затем она возобновилась, но уже из Чехии и Узбекистана. Федоров отметил, что в моменте на портал обрушивалось около 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду.

"И снова была "отбита". Для пользователей действия атака осталась незаметной", - добавил Федоров.

Соучредитель Монобанка Олег Гороховский в свою очередь сообщил, что Ddos-атака идет на почти все украинские банки с разной результативностью. По его словам, хакеры попытались атаковать "Альфа-банк" и А-банк.

Он отметил, что несколько минут назад начали приходить массированные запросы из Нидерландов. Гороховский предупредил, что если будет "мощно штормить", то придется временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину.