ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вслед за банками. "Дія" попала под кибератаку

Новина українською →
Киев, Вторник 15 февраля 2022 22:19
Вслед за банками. "Дія" попала под кибератаку Фото: "Дія" попала под кибератаку 15 февраля (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Портал "Дія подвергся кибератаку 15 февраля вслед за банками. Хакеры попытались взломать сайт около 20:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Приблизительно в 20:00, вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и на портал "Дія", что было ожидаемо", - написал Федоров.

По его словам, атака началась из России и Китая. Специалисты портала пресекли ее, но затем она возобновилась, но уже из Чехии и Узбекистана. Федоров отметил, что в моменте на портал обрушивалось около 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду.

"И снова была "отбита". Для пользователей действия атака осталась незаметной", - добавил Федоров.

Соучредитель Монобанка Олег Гороховский в свою очередь сообщил, что Ddos-атака идет на почти все украинские банки с разной результативностью. По его словам, хакеры попытались атаковать "Альфа-банк" и А-банк.

Он отметил, что несколько минут назад начали приходить массированные запросы из Нидерландов. Гороховский предупредил, что если будет "мощно штормить", то придется временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Кибератака Дия
NEWS
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится