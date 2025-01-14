Крапля газу в морі політики. Що відбувається в ЄС після зупинки транзиту з РФ через Україну

Зупинка транзиту російського газу через Україну два тижні тому не створила проблем ні українській стороні, ні ЄС. Чи є ризик дефіциту газу і що відбувається з цінами – в матеріалі спеціального кореспондента РБК-Україна Юрія Дощатова.

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Транзит російського газу через Україну припинився з 1 січня 2025 року. Унаслідок чого ринок ЄС позбувся 5% газу – через Україну в останні два роки йшло транзитом близько 14-15 мільярдів кубометрів.

Запаси газу в сховищах Європи та України, за останніми даними, дають змогу пройти зиму без особливих ризиків. Навіть незважаючи на те, що газ у поточному сезоні використовується більш активно, ніж у минулому. Проблеми виникли лише у Придністров'я, яке відчуває брак газу. Але ситуація там не безвихідна – свою допомогу сепаратистському регіону пропонує офіційний Кишинів. До того ж у РФ є можливості продовжити туди постачання газу через Туреччину.

До другої декади січня, за повідомленнями Bloomberg, заповненість сховищ у ЄС скоротилася майже до 70%, при тому, що торік на цей самий період вона була на рівні 86%. Це один із найнижчих показників за останні кілька років.

Газові сховища порожніють швидше

Причин для збільшення витрат газу кілька. По-перше, холодніша погода, ніж минулого року. Менша кількість сонячних днів скорочує можливості сонячної генерації. По-друге, у низці країн ЄС в 2024 році промислове виробництво збільшилося майже на 6%, повідомляє FT. Відповідно, витрати газу теж зросли.

Але особливих тривог ситуація із запасами газу в ЄС на зимовий період не викликає, вважає директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. Скорочення запасів, на його думку, цілком виправдане і не має аномального характеру. До того ж у ЄС є можливості нарощувати постачання скрапленого газу, а тому дефіциту очікувати не варто.

"Так, дійсно запаси газу в підземних сховищах газу в Європі зараз дещо нижчі порівняно із середніми за останні п'ять років у цей період, але вищі, ніж у сезоні 2018 року. Жодних проблем поки що з цим немає. В ЄС з 2022 року скоротилося газове споживання, але збільшилися можливості отримувати СПГ (скраплений газ, - ред.) з провідних газовидобувних країн світу - Катару, США, Норвегії та інших", – сказав Омельченко в коментарі РБК-Україна.

Директор центру "Психея" Геннадій Рябцев також не бачить підстав для хвилювань з приводу запасів газу в ЄС. "Сховища для того і заповнюють газом, щоб потім його використовувати. Поки що спостерігається стабільний тренд - 0,4% на день (використання запасів, - ред.). Зараз рівень заповненості близько 70%. Але з огляду на погодні умови, я маю на увазі низьку температуру, це цілком нормально", – сказав Рябцев виданню. Він вважає, що запасів газу в ЄС гарантовано вистачить на два місяці можливих холодів.

Збереження відносно невисоких цін на газ підтверджує, що негативних наслідків від припинення транзиту через Україну не спостерігається. Серйозних коливань на біржах останнім часом не виникло. Рябцев вважає, що це було прогнозовано.

"На котирування може вплинути щось раптове: або аварія, або бойкот. А про припинення транзиту було відомо ще в липні, оскільки не було заявок на резервування потужностей ГТС на наступний рік", – зазначив експерт.

Мало того, у грудні, коли вже стало абсолютно зрозуміло, що продовження транзиту не буде, ціна газу в ЄС навіть знижувалася. "Наприкінці грудня температура змінилася, пішла вниз, обсяг відбору збільшився і ціни повернулися на рівень початку грудня. Зараз це десь 530 євро за 1 тисячу кубометрів", – пояснив Рябцев.

У ЄС підтвердили, що рішення України зупинити транзит газу не вплинуло ні на енергетичну безпеку країн регіону, ні на споживчі ціни на ринку.

"Минулого тижня відбулося засідання надзвичайної координаційної групи з питань газу, щоб оцінити наслідки закінчення транзитної угоди, вона дійшла висновку, що немає жодних проблем або побоювань щодо безпеки поставок для Європейського Союзу після закінчення транзиту. Що стосується цін, ринки вже врахували це, і ми не побачили стрибків цін у новому році", – заявила минулого тижня представник Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Словаччина та Угорщина визнали, що виживуть без транзиту

Словаччина та Угорщина, які до останнього дня домагалися збереження транзиту, не постраждали від відсутності газу. Щоправда, їм доведеться збільшити витрати на його закупівлю. Обом країнам, які звикли до дешевих російських енергоресурсів, така ситуація, зрозуміло, не дуже подобається. Глави урядів у Братиславі та Будапешті не проґавили можливості вкотре політизувати це питання, дорікнувши Україні.

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан і Роберт Фіцо (фото: Getty Images)

Ще наприкінці минулого року прем'єр-міністри країн Роберт Фіцо та Віктор Орбан не раз намагалися змусити Україну продовжити транзит газу. Іноді навіть вдаючись до погроз перекриття постачання електроенергії та припинення допомоги українським біженцям.

Володимир Зеленський навіть пропонував Фіцо компенсувати зростання витрат на закупівлю газу, а це близько 500 млн євро. Але пропозицію не було прийнято. Як заявив пізніше Зеленський, Фіцо "пихато відмовився". Президент України розцінив поведінку словацького прем'єра як підігрування Москві.

"Проблема саме в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об'єднану Європу і не на здоровий глузд. Це була його програшна ставка від самого початку... Це була очевидна помилка Фіцо – сподіватися, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно", – заявив Зеленський.

Уже на початку січня Фіцо визнав, що без транзиту проблем із газом не буде. У РФ йому пообіцяли, що знайдуть можливість зберегти постачання обхідними маршрутами, зокрема, через "Турецький потік". Але вже 13 січня він попросив Зеленського про зустріч на території Словаччини біля кордону з Україною, щоб продовжити переговори про транзит газу. Зеленськи не забарився з відповіддю, і буквально через пару годин дав згоду на зустріч. "Ок. Приїжджай до Києва у п'ятницю", - написав президент України в мережі X.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що безпеку поставок енергоносіїв у країні буде забезпечено завдяки диверсифікації маршрутів постачання газу.

Імпорт газу Україні потрібно починати до весни

Але якщо ризиків для проходження зими в ЄС не бачать, то з приводу підготовки до наступного опалювального сезону побоювання все-таки є. "Хоча немає ризику дефіциту (газу, - ред.) найближчим часом, швидке виснаження (сховищ, - ред.) може ускладнити накопичення запасів перед наступним опалювальним сезоном і ризикує вплинути на короткострокові ціни", – пише Bloomberg.

Причому такий ризик є не тільки в ЄС. В опалювальний сезон Україна увійшла з мінімальними запасами газу. На середину жовтня в ПСГ було близько 12,2 млрд кубометрів. Більш свіжих офіційних даних немає. Роком раніше до середини жовтня газу в ПСГ було більше майже на третину – 16 млрд кубометрів.

У нинішньому сезоні витрата газу збільшилася, оскільки на нього перейшла теплова генерація. До того ж після припинення транзиту зросли витрати газу для розподілу всередині країни.

Відновлення видобутку газу йде повільніше, ніж могло бути. За минулий рік, за підрахунками ExPro, зростання становило лише 2,2%.

Динаміка видобутку газу в Україні (Графіка: ExPro)

Збільшився видобуток у держкомпаніях, тоді як приватні стали видобувати менше. Це сталося через втрату ліцензії на видобуток на Сахалінському родовищі. Уже понад рік газ там не видобувають, а це втрата близько 400 млн кубометрів.

У період опалювального сезону 2023-2024 років було використано близько 6,7 млрд кубометрів газу зі сховищ. У поточному – обсяг відбору буде більшим.

Але за даними останнього аналізу ситуації, загроз нестачі газу в цьому осінньо-зимовому періоді немає, розповіло РБК-Україна джерело в уряді. "А ось щоб підготуватися до наступного, потрібно вже зараз почати активний імпорт газу", – сказав співрозмовник.

За оцінкою колишнього голови ОГТСУ Сергія Макогона, за наявних запасів газу і без його імпорту Україна вийде з цієї зими практично з порожніми газовими сховищами. "Таким чином, навесні-влітку 2025 року для створення запасу газу на рівні поточного року необхідно буде імпортувати 2,8-3,3 млрд кубометрів", – вважає він.

"Нафтогаз" зможе відновити імпорт газу найближчими днями

Влітку, коли ціни були низькими, "Нафтогаз України" газ не імпортував. Закупівлі почалися лише з вересня. Але наприкінці минулого року імпорт довелося зупинити через загрозу арешту газу – на виконання арбітражного рішення на користь італійської компанії IUGAS. Закупівлю газу тимчасово взяв на себе "Укртрансгаз". Але в нього для цього обмежені можливості, насамперед, фінансові.

НАК подав заявку на проведення оплати італійцям, але видача дозволу на переказ грошей дещо затягнулася через погодження питання між Кабміном і Нацбанком. За інформацією видання, 13 січня НБУ дав дозвіл на виплату, і "Нафтогаз" уже 14 січня зможе виконати рішення арбітражу і заплатити IUGAS близько 50 млн доларів, тим самим повернувши можливість продовжити імпорт газу.

Але витрати на закупівлю газу збільшаться. Якщо влітку в ЄС він коштував до 300 доларів за тисячу кубометрів, то зараз ціна вже вище 500.

Що ж до самого газу, то його в ЄС буде достатньо. Наприкінці минулого року керівництво Єврокомісії запропонувало США додатково збільшити поставки СПГ як компенсацію втрати російського ресурсу. Для США, які хочуть замінити РФ на енергетичному ринку Європи, ця пропозиція вигідна. Таким чином, забезпечення України газом може залежати лише від наявності фінансових ресурсів.

Під час підготовки матеріалу було використано публічні заяви чиновників ЄК, інформацію Bloomberg, ExPro, коментарі експертів і джерел видання.