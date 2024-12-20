"Нафтогаз" програв арбітраж у Стокгольмі італійській компанії: чим це загрожує Україні

"Нафтогаз України" програв в арбітражі Стокгольма італійській IUGAS GmbH. Компанії доведеться заплатити близько 1,7 млрд гривень або її газ у Європі можуть заарештувати. Які наслідки можуть бути для України від такого рішення арбітражу - розбирався спецкореспондент РБК-Україна Юрій Дощатов.

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Компанія "Нафтогаз України" програла в арбітражі Стокгольма справу за позовом італійської Italia Ukraina Gas (IUGAS). У результаті НАК має заплатити їй близько 41 млн доларів.

У відкритому доступі рішення арбітражу, ухваленого кілька місяців тому, немає. Для публікації такі рішення не обов'язкові. Але факт його ухвалення РБК-Україна днями підтвердили кілька джерел, а потім і в самому "Нафтогазі".

"Остаточним арбітражним рішенням від 29 серпня 2024 року, трибунал Торгової палати Стокгольма забов'язав НАК "Нафтогаз України" сплатити на користь компанії IUGAS близько 41 млн доларів за договором постачання природного газу за кордон", - йдеться в коментарі НАК для РБК-Україна.

Історія спору НАК і IUGAS

Арбітражні розгляди між IUGAS і НАК тривають ще з 2007 року. Італійська компанія звернулася до арбітражу з приводу невиконання НАК умов контракту від 2003 року. За ним "Нафтогаз" взяв зобов'язання щорічно до 2013 року продавати їй по 1,3 млрд кубометрів газу за фіксованою ціною в 110 доларів за тисячу кубометрів. Україна планувала перепродавати туркменський газ, який закуповувала по 50 доларів за тисячу кубометрів і хотіла заробляти на цьому по 780 млн доларів на рік.

Але контракт так і не був реалізований. У 2004-2005 роках поставки газу не проводилися, оскільки не було угоди зі словацькою SPP на його транспортування. А 2006 року весь туркменський газ перекупив "Газпром".

У підсумку IUGAS звернулася до арбітражу з претензією на компенсацію в 3,9 млрд доларів за невиконання контракту. Остаточне рішення щодо нього було ухвалено наприкінці 2012 року. Арбітраж відхилив основну частину претензій до НАК і зобов'язав компанію заплатити IUGAS лише 12,7 млн доларів штрафу. За інформацією видання, в української сторони були аргументи на користь того, що контракт міг містити елементи корупційних намірів, але арбітраж визнав їх недостатньо вагомими й не врахував під час ухвалення рішення.

Але виконання рішення арбітражу затягувалося. Лише у 2017 році за ініціативою IUGAS розпочалися дії щодо його забезпечення. Вони відбувалися у Словаччині, оскільки основні потоки газу йдуть саме через цю країну і там найзручніше "перехоплювати" та заарештовувати газ. Словацький суд у рамках примусового виконання рішення арбітражу заарештував газ, який закуповував НАК, і поклав обов'язки за його зберігання на українську компанію.

Потім заарештований газ було продано, але "Нафтогаз" відмовився платити за його зберігання. У компанії вирішили, що така вимога безпідставна, оскільки не отримали підтвердження факту зберігання і методики формування тарифу. Сума за зберігання газу, за даними джерел РБК-Україна, могла становити близько 22 млн доларів.

З часом в IUGAS відбулися пертурбації - змінювалися власники, до підписанта контракту з італійської сторони Андреа Міеле були претензії у місцевих правоохоронних органів.

"Нафтогаз" був готовий до програшу?

І вже нові власники IUGAS у грудні 2020 року подали другий позов до арбітражу Стокгольма з претензією на близько 110 млн. доларів. Як уточнили в НАК, ця сума була визначена як компенсація за недопоставку газу по тому ж контракту з січня 2011 по грудень 2013 року.

29 серпня 2024 року позовні вимоги було частково задоволено. У результаті рішення зобов'язує НАК сплатити IUGAS понад близько 41 млн доларів.

У "Нафтогазі" готувалися до такого рішення і зарезервували кошти в обсязі 1,9 млрд гривень - у перерахунку це навіть трохи більше від виставленої до оплати суми. Таким чином, необхідність цієї виплати не позначиться на фінансових результатах НАК за підсумком 2024 року.

"Нафтогаз" програв арбітраж у Стокгольмі (фото: Getty Images)

Рішення арбітражу оскаржувати досить складно - для цього мають бути серйозні причини й вагомі аргументи. Варто нагадати, що рішення арбітражів між "Нафтогазом" і "Газпромом" у 2018 році за контрактами на постачання і транзит газу фактично не оскаржувалися сторонами, хоча обидві були не повністю задоволені результатом.

Але навіть оскарження рішення арбітражу не зупиняє процедуру його виконання. Тобто варіантів два - або НАК сплачує 40 млн доларів, або активи компанії, а це насамперед газ, що закуповується, можуть бути заарештовані.

Наразі немає інформації, що НАК вжив якихось дій для виконання рішення арбітражу. Для перерахування валюти за кордон зараз діють обмеження. Але в окремих випадках за поданням Кабміну Нацбанк дозволяє проводити транзакції. За інформацією НБУ, такі рішення вже було ухвалено для ДТЕК, "Метінвест", "Інтерпайп" та інших компаній, коли їм потрібно було платити за євробондами або виконувати інші зобов'язання перед кредиторами.

У рахунок боргу заберуть газ

Компанія IUGAS зі свого боку вже ініціювала виконання рішення. За словами джерел видання, трейдери, які займаються продажем газу НАК, уже попередили українського покупця про можливість його арешту. Насамперед ідеться про компанії зі Швейцарії та Словаччини.

"Нафтогаз" почав закупівлі газу в Європі з вересня. За інформацією видання, уже в другій половині жовтня було відзначено скорочення добових поставок через Словаччину. Якщо на початку місяця вони становили близько 1,7 млн кубометрів, то до кінця місяця знизилися до 0,9 млн. Джерела видання на газовому ринку пов'язують це саме з діями щодо виконання рішення арбітражу. З листопада імпорт через Словаччину припинився - це підтверджується даними ОГТСУ з відкритої платформи.

Інфографіка РБК-Україна за даними ОГТСУ

Основний потік імпортного газу в Україну зараз йде через Угорщину. Але зміна маршруту теоретично могла відбутися не тільки через ризики арешту газу, а й просто з комерційних міркувань - через Угорщину постачання дешевше.

Газу взимку може не вистачити

В опалювальний період Україна може зіткнутися з нестачею газу, попереджає експерт з питань енергетики Центру аналізу європейської політики (СЄРА) і колишній голова ОГТСУ Сергій Макогон. Він припускає, що інформація про обсяги газу в сховищах, м'яко кажучи, не дуже точна. До початку опалювального сезону в ПСГ хотіли накопичити 13,2 млрд кубометрів газу. При цьому враховували 4,51 млрд кубометрів буферного газу (газ тривалого зберігання, який не використовується - ред.), 228 млн кубометрів у сховищах на окупованих територіях і 370 млн кубометрів газу нерезидентів, який уже майже повністю вивезено з України.

Джерела видання кажуть, що ці цифри близькі до реальних. Якщо найближчим часом імпортні поставки скоротяться з якихось причин, то в другій половині зими й на початку весни можуть виникнути серйозні проблеми. "За таких запасів ми до кінця зими можемо вийти в нуль. І можуть бути великі проблеми через зниження тиску в ПСГ, що не дасть змоги підіймати необхідний обсяг газу", - сказав співрозмовник у нафтогазовій галузі.

Щоб зняти ризики з імпортом газу, який і так розпочався зі значним запізненням через відсутність коштів у "Нафтогазу", НАК спільно з урядом мають якнайшвидше розв'язати питання з оплатою. Для цього Кабмін має звернутися до Нацбанку з проханням дати дозвіл на виконання рішення арбітражу. За інформацією РБК-Україна, поки такої ініціативи не було.

В уряді офіційний коментар з цієї теми виданню отримати не вдалося. Але дивно, що з моменту ухвалення рішення в Стокгольмі минуло більше ніж три місяці, а питання з його виконанням досі не вирішено. НАК, по неофіційній інформації, поки платити не налаштований. При цьому, компанія "вживає всіх можливих заходів щодо врегулювання цього питання", - повідомили РБК-Україна в "Нафтогазі".