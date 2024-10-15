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Шмигаль розповів, скільки газу та вугілля заготовили і чи достатньо цього для зими

Київ, Вівторок 15 жовтня 2024 12:49
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Шмигаль розповів, скільки газу та вугілля заготовили і чи достатньо цього для зими Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону. Заготовлених на складах газу та вугілля повинно вистачити на зиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

Він зазначив, що Україна стоїть на порозі опалювального сезону. Перший напрямкам підготовки - це інфраструктура.

"Готовність житлових будинків на сьогодні понад 99%. Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисячі центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла", - повідомив прем'єр.

Як заявив Шмигаль, другий напрям - це накопичення ресурсів. За його словами, в газосховищах України наразі 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах.

"Цього достатньо для проходження зими. Усі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють", - додав глава уряду.

Ще одним важливим напрямком є створення децентралізованої генерації. Працюють програми енергетичної стійкості з видачі пільгових кредитів. Загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 млрд гривень у рамках програм.

Опалювальний сезон 2024

Нагадаємо, що опалювальний сезон у різних регіонах починається по-різному. Коли вмикати опалення, вирішує місцева влада, але є загальне правило. Здебільшого опалювальний сезон стартує, коли температура повітря протягом трьох днів опускається нижче +8 градусів.

Нагадаємо, раніше енергетики заявляли, що не прогнозують повернення до графіків відключень світла через похолодання в Україні.

Проте "Укренерго" фіксує невелике збільшення споживання електроенергії, але зазначає, що воно відповідає сезонним показникам.

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