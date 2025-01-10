Фіцо заявив, що Путін пообіцяв йому якимось чином доставити газ

Володимир Путін пообіцяв Словаччині, що російський "Газпром" знайде альтернативні шляхи поставок законтрактованого газу до Словаччини після завершення транзиту через Україну. Як надходитиме газ, поки невідомо.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Робер Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Фіцо зустрівся з Путіним у Москві 22 грудня перед закінченням транзитного контракту Росії та України.

Наразі Фіцо погрожує Києву припиненням поставок електроенергії, оскільки Словаччина хотіла продовжити отримувати російський газ через Україну і отримувати гроші від Москви за подальший транзит до Європи.

"Я говорив із Путіним про контракт між нами і "Газпромом", у якому йдеться про те, що вони повинні якимось чином постачати нам газ. Ми можемо щось отримувати південним потоком, але поки у нас є сховища, словацьке споживання забезпечено", - заявив Фіцо парламентському комітету.

Фіцо заявив, що Путін гарантував, що Росія виконає свої зобов'язання, хоча пропускна спроможність трубопроводу "Турецький потік" і з'єднувального маршруту, яким російський газ надходить через Туреччину в Європу, обмежена.

"Президент Путін гарантував, що вони виконають свої зобов'язання", - сказав Фіцо.

Частину газу можуть постачати через Західну Європу, сказав Фіцо, маючи на увазі трубопровідні з'єднання Словаччини з газовими мережами сусідніх країн Центральної та Західної Європи.

Фіцо стверджує, що Європа зазнала багатомільярдних збитків через зростання цін на газ, спричиненого відсутністю близько 13,5 млрд кубометрів газу, що проходив через Україну торік, включно з близько 3 млрд кубометрів для споживання Словаччиною.

Фіцо заявив, що угода про продовження поставок через Україну була близькою. Планувалася схема зі зміною власника російського газу до його надходження в Україну в рамках угоди за участю Азербайджану або словацького імпортера газу SPP. Однак президент України Володимир Зеленський на грудневому саміті ЄС нібито відхилив можливість продовження будь-яких поставок газу через Україну, розповів словацький прем'єр.