"Нафтогаз" із вересня планує почати закупівлю газу в ЄС

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує почати закупівлю газу в ЄС за кошти кредиту ЄБРР. Перші закупки можуть відбутись вже в вересні цього року.

Про це РБК-Україна повідомили джерела на ринку, а пізніше в коментарі підтвердив глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

За даними джерел, закупівлі будуть оформлятися на митний склад. При цьому газ буде оплачений і закачаний у підземні сховища України.

Однак ПДВ за товар "Нафтогаз" платити не буде до моменту розмитнення. Допоки товар перебуватиме в режимі митного складу, користуватися ним НАК не зможе.

Обсяг газу, який планується закупити, наразі невідомий, однак відомо, що сума кредиту ЄБРР становить 200 млн євро. Враховуючи, що ціна газу з початку літа піднялася до близько 450 доларів, обсяг закупівлі може бути до 450 млн кубометрів.

Проте обсяг закупівлі може бути й більшим, з огляду на те, що у "Нафтогазу" є кошти, крім кредиту. За інформацією джерел, закупівля може становити до 600 млн кубометрів.

Крім того, поки товар не буде розмитнений, операція не вважатиметься імпортом. Таким чином, НАК має намір зробити запас газу, який у разі потреби, оперативно може бути розмитнений і використаний.

Зауважимо, що зберігати газ у режимі митного складу можна до 3 років.

Оновлено 17:48

Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов підтвердив у коментарі РБК-Україна, що закупівля газу в ЄС планується за екстреною кредитною лінією.

Він також додав, що закупівля стала можлива саме зараз, бо кредит ЄБРР на 200 млн євро був підтверджений лише нещодавно.