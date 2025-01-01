Кран перекрито. Україна зупинила транзит російського газу в ЄС і Молдову

Транзит російського газу через Україну в Європу та Молдову зупинено після завершення контракту НАК "Нафтогаз" з "Газпромом". Які наслідки можуть бути для ЄС, України та Молдови, розбирався спецкор РБК-Україна Юрій Дощатов.

Зміст:

- 5 років контракту в цифрах

- Словаччина та Угорщина продовжують сподіватися на транзит

- Транзиту не буде попри умови угоди про асоціацію з ЄС

- Наслідки для України, ЄС і Молдови

Сьогодні, 1 січня 2025 року поставки природного газу з Росії через Україну до країн Європи та Молдови припинилося. Це підтверджується даними Оператора ГТС. О 7-й ранку за київським часом було "перекрито крани" як на вхід російського газу на кордоні України в Росією, так і на його вихід на кордоні України з Словаччиною. Таким чином, завершив дію 5-річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" та "Газпромом", укладений 30 грудня 2019 року.

Це був другий в історії україно-російських відносин комерційний транзитний контракт, після 11-річного (2009-2019) контракту від 2008 року. 16 років тому угоду підписували в Москві в умовах серйозного тиску країн ЄС, які майже на три тижні були позбавлені російського газу через рішення РФ перекрити транзит із 1 січня 2009 року. Тоді це сталося, оскільки не були узгоджені умови закупівлі газу Україною та його транзиту до ЄС урядами Юлії Тимошенко та Володимира Путіна.

Для ЄС питання поставок газу 2009 року стояло надзвичайно гостро, оскільки залежність від російських енергоносіїв була значно більшою - в рік транзитом через Україну до ЄС йшло понад 100 млрд кубометрів. Останнім часом транзит трохи перевищував 15 млрд кубометрів і складає лише 5% від загального споживання газу в ЄС.

Транзитний контракт 2019 року готували як окрему угоду - Україна з кінця 2015 року не купує газ у РФ. Документ підписували дистанційно - на той момент виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко у Відні, а глава "Газпрому" Олексій Міллер - у Санкт-Петербурзі.

5 років контракту в цифрах

Фактично контракт став компромісним рішенням після програшу росіян в арбітражі Стокгольма. У результаті домовленостей "Газпром" заплатив "Натфтогазу" близько 2,9 млрд доларів. Україна ж відмовилася від усіх наявних на той момент і нових судових та арбітражних позовів.

Договір передбачав постачання газу для транзиту на умовах "качай або плати" і щомісячну передоплату за 65 млрд кубометрів газу 2020 року і по 40 млрд у наступні чотири. Також була передбачена можливість продовження контракту ще на 10 років.

РБК-Україна вже писало про те, як виконувався контракт сторонами протягом усього терміну його дії. За 5 років через Україну пройшло близько 148 млрд кубометрів газу, тоді як оплачено мало бути 225 млрд кубометрів, а це близько 8,6 млрд доларів.

Але у 2022 році транзит скоротився до 20,46 млрд кубометрів через припинення поставок через ГВС "Сохранівка" в Луганській області. Українська сторона не мала контролю над станцією, але отримала підтвердження того, що газ із неї крадеться на окупованих територіях. У 2023 році транзит впав до 14,65 млрд кубометрів і йшов тільки через одну точку - ГВС "Суджа" в Курській області. У 2024 році обсяг транзиту очікується близько 15,4 млрд кубометрів. "Газпром" 2022 року не погодився переспрямовувати газ зі "Сохранівки" на "Суджу" і скоротив розмір оплати.

У НАК розцінили це невиконанням контракту і звернулися до арбітражу. Рік тому сума позову була 700 млн доларів. Зараз вона зросла, але точні цифри в "Нафтогазі" не повідомляють.

Транзит газу через Україну припинено (фото: GettyImages)

Доходи "Газпрому" за період дії контракту були в рази більшими. Навіть при скороченні обсягів поставок у 2023-2024 роках вони становили близько 6 млрд доларів на рік. Такі цифри наводить колишній глава Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Словаччина та Угорщина продовжують сподіватися на транзит

Припинення транзиту не було несподіванкою ні для кого. В Україні ще понад рік тому говорили, що контракт продовжено не буде. У грудні 2023 року одним із перших про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив уже колишній глава НАК Олексій Чернишов. Євросоюз готувався до скорочення поставок газу з РФ ще з 2022 року, коли було ухвалено рішення до 2027 року взагалі позбутися залежності від російської нафти і газу.

Про готовність ЄС до припинення транзиту не раз говорила колишній єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон. Таку ж позицію займає її наступник Дан Йоргенсен. "У перші 100 днів (на посаді єврокомісара - ред.) я представлю план, як прискорити ліквідацію нашої залежності від російського газу до 2027 року", - заявив він перед вступом на нову посаду з 1 грудня.

Поставки альтернативного російському, скрапленого природного газу (СПГ) до ЄС останніми роками суттєво збільшили США, а основним постачальником стала Норвегія. Нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала новообраному президенту США Дональду Трампу ще збільшити поставки СПГ.

Більшість країн ЄС уже знайшли заміну російському "Газпрому". Серед них Австрія та Італія. До речі, до Австрії постачання газу припинено з ініціативи самого "Газпрому" півтора місяці тому.

Навіть Угорщина, яка на початку року на двосторонніх зустрічах порушувала питання продовження транзиту, знайшла альтернативний шлях - через "Турецький потік". Щоправда, Будапешт все одно сподівається на транзит через Україну, оскільки це дешевший маршрут. Днями прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що переговори з Росією та Україною про збереження транзиту газу тривають. "Ми зараз пробуємо трюк... що якщо газ до моменту надходження на територію України вже не буде російським, а буде вже належати покупцям", - заявив він.

Що за "трюк" мав на увазі Орбан - незрозуміло. Можливо, він говорив про застосування до газу схеми, яку Угорщина вже використовує при поставках нафти через Україну. Суть її в тому, що російську нафту купує угорська компанія на кордоні, і вона надходить в Україну вже як угорський товар. І зараз так само хочуть зробити і з газом. Але такий варіант Києву не підійде.

На тлі прагнення Угорщини та Словаччини знайти підходящий варіант для збереження транзиту на енергетичному ринку ринку Європи, жартома чи всерйоз, кажуть, що Будапешт вирішив увійти в одну з видобувних компаній РФ, щоб газ, який ітиме транзитом через Україну, вже точно вважався угорським. "Поки незрозуміло, правда це чи ні, але сама по собі ідея досить креативна", - зазначив співрозмовник видання, який має контакти на енергоринку ЄС.

Навіть якщо це правда, то реалізація такого "трюку" малоймовірна. Експорт трубопровідного газу в РФ обмежений - ним може займатися лише "Газпром". Навіть "Роснефть" досі не отримала права на такі операції. Хоча, враховуючи, що газові питання в РФ вирішуються, особливо зараз, у політичній, а не в економічній площинах, жодні варіанти виключати не можна.

Але найактивніше зараз поводиться Словаччина. Вона не припиняє спроб домогтися своєї мети і змусити Україну погодитися на транзит. Братислава розглядала варіант закупівлі газу в Азербайджані з постачанням через РФ і Україну. Але у Баку немає вільного ресурсу для поставок, тому газ потрібно буде закуповувати в тій же РФ. Консультації щодо нової схеми поставок тривали досить довго. Україна навіть пропонувала своє бачення вирішення питання - закачування газу на зберігання з подальшим реекспортом. Але жоден із варіантів так і не був визнаний реалістичним. Поставки газу з Азербайджану так чи інакше передбачали б його закупівлю в РФ, а Україна не має наміру продовжувати фінансувати агресора. Про це Володимир Зеленський особисто заявив прем'єру Словаччини Роберту Фіцо 19 грудня.

Буквально за кілька днів Фіцо полетів до Москви, де обговорював із Путіним газову тему. Потім він фактично висунув ультиматум, заявивши, що в разі припинення транзиту Братислава припинить постачання електроенергії в Україну.

Словаччина і Росія обговорили транзит газу (фото: GettyImages)

Україні такі загрози не страшні. Якщо Словаччина, яка покриває 19% імпорту е/е, відмовиться, то поставки зможуть збільшити інші партнери - Польща, Угорщина та Румунія. А якщо до ультиматуму Словаччини приєднається й Угорщина, то в України з'явиться формальний привід застосувати крок у відповідь щодо поставок нафти для НПЗ цих двох країн, яка продовжує йти нафтопроводом "Дружба".

Поїздку Фіцо до Москви публічно засудили в деяких країнах ЄС, зокрема, в Литві, Чехії. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Фіцо прагне зберегти транзит дешевого російського газу, навіть якщо для цього потрібно мати справу з військовим злочинцем. У керівництві Єврокомісії утрималися від оцінок візиту, але дали зрозуміти, що не підтримують прагнення Словаччини зберегти транзит. "Зупинка транзиту через Україну 1 січня є очікуваною ситуацією, і ЄС до неї готовий", - повідомляє ІФ-Україна, посилаючись на представника ЄК.

Транзиту не буде попри умови угоди про асоціацію з ЄС

На підтвердження ймовірності продовження транзиту в Україні іноді називали умову угоди про асоціацію з ЄС. За нею Україна не може відмовити країні ЄС, якщо та подасть заявку на бронювання потужностей ГТС для транзиту.

Але з 1 січня ця умова буде незастосовною, оскільки в перший день 2025 року спливає термін дії не тільки транзитного контракту, а й технічної угоди між операторами систем України та РФ (ОГТСУ і "Газпром" - ред.).

Якщо контракт визначає комерційні відносини, то угода між операторами - саме технічні моменти транзиту. Тобто скільки газу, коли і яким шляхом переміщується. Без такого документа потужності не можуть бути виставлені на аукціон і, відповідно, на них неможливо подати заявку і викупити.

"Заявок бути не може, оскільки не продано потужностей, а не продано їх, тому що немає угоди", - сказав виданню співрозмовник в одній із великих енергокомпаній України.

За інформацією РБК-Україна, на найближчий час планів підписувати технічну угоду з "Газпромом" у ОГТСУ немає. Але якщо буде політична воля, то її можуть підписати в будь-який момент. За словами Макогона, техугоду під контракт у 2018 році було підписано під ранок за день до нового року. "Я підписав угоду о 4:38 ранку 30 грудня", - сказав екс-глава ОГТСУ.

Наслідки для України, ЄС і Молдови

Після завершення транзиту роботу ГТС України ніхто зупиняти не буде. Вона продовжить виконувати функції для розподілу газу всередині країни і додаткового сховища для газу. Роль ГТС важлива для поставок газу з підземних сховищ, які розташовані в західній частині України, в центральні та східні регіони.

Щоправда, для роботи системи будуть потрібні додаткові кошти, які до 2025 року надходили за рахунок оплати транзиту. Для цього вже збільшено тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів. Населення підвищення не торкнеться - воно буде лише для бізнесу. Але навіть для нього зростання тарифів буде незначним, вважає директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. "У загальній ціні газу витрати на транспортування магістральними газопроводами становлять до 5%, тож зростання буде не суттєвим", - зазначив він у коментарі РБК-Україна. Встановили і нові тарифи на вхід/вихід газу в ГТС України на зовнішніх точках на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною, Польщею та Молдовою для експортно-імпортних операцій. Ці тарифи підвищено більш ніж у 2 рази.

Негативним наслідком припинення транзиту, зазначив Омельченко, може бути нестача газу в Україні до кінця опалювального сезону. "Поки газу закуплено мало, і наприкінці сезону можуть виникнути проблеми з підйомом газу з ПСГ через низький тиск", - вважає експерт.

Для Європи проблем Омельченко не прогнозує. Сховища газу до початку опалювального сезону там були майже повністю заповнені. Практично всі країни ЄС знайшли альтернативні шляхи забезпечення себе енергоресурсами. А Словаччина, зрештою, зазначив Омельченко, теж зможе знайти для себе газ. "Ще минулий уряд цієї країни напрацював пакет альтернативних контрактів, який можна буде реалізувати", - підкреслив він.

Проблеми можуть виникнути у Молдови, яка напевно зіткнеться з нестачею електроенергії. РБК-Україна докладно писало про ризики для Кишинева після завершення транзиту. Поки що на Молдавській ГРЕС, для якої і йшов російський газ, запаслися вугіллям і мазутом. Кишинів зробив запаси газу на кілька місяців і сподівається на допомогу Румунії з поставками електроенергії, якщо МолдГРЕС не зможе покрити потреби країни.

Що ж стосується перспектив української ГТС, то робити якісь прогнози досить складно. Але в будь-якому разі, списувати її на брухт рано. ГТС була і залишається досить вигідним маршрутом поставок газу. І не виключено, що її використання з часом знову може стати актуальним.