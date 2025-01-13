Зеленський відповів Фіцо на пропозицію про зустріч
Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію словацького прем'єра Роберта Фіцо про зустріч. Він згоден зустрітися, але тільки в Києві і цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соціальній мережі X.
Зазначимо, сьогодні Фіцо записав звернення у своєму Facebook і запросив Зеленського на зустріч поблизу державного кордону на словацькій території.
"Ок. Приїжджай до Києва в п'ятницю", - відповів президент.
Що запропонував Фіцо
Словацький прем'єр заявив, що хотів би обговорити зупинку транзиту російського газу. А також зазначив, що має "іншу думку" щодо того, як може завершитися російсько-українська війна.
"У всіх своїх закордонних поїздках я наголошую на необхідності негайного припинення бойових дій, підтримую існуючі мирні плани і пропоную, щоб мирні переговори на будь-якому рівні проходили і в Словаччині", - зазначив Фіцо.
Він також заявив, що хотів би продовжити діалог із прем'єром України Денисом Шмигалем і запросив Зеленського на зустріч на словацькій території біля державного кордону. За його словами, для цього українська сторона могла б скористатися потягом Київ-Кошице.
Нагадаємо, останніми днями між лідерами України та Словаччини триває словесна суперечка. Зокрема, Фіцо пригрозив жорсткими заходами, якщо не поновиться транзит російського газу українською територією.
У відповідь президент Зеленський заявив, що Фіцо прорахувався у своїй зовнішній та енергетичній політиці. А також назвав помилкою його надії на довгострокову співпрацю із Москвою. Він нагадав, що пропонував Словаччині допомогу для адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але прем'єр "пихато відмовився".
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