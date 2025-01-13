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Зеленський відповів Фіцо на пропозицію про зустріч

Київ, Понеділок 13 січня 2025 19:17
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Зеленський відповів Фіцо на пропозицію про зустріч Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію словацького прем'єра Роберта Фіцо про зустріч. Він згоден зустрітися, але тільки в Києві і цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соціальній мережі X.

Зазначимо, сьогодні Фіцо записав звернення у своєму Facebook і запросив Зеленського на зустріч поблизу державного кордону на словацькій території.

"Ок. Приїжджай до Києва в п'ятницю", - відповів президент.

Що запропонував Фіцо

Словацький прем'єр заявив, що хотів би обговорити зупинку транзиту російського газу. А також зазначив, що має "іншу думку" щодо того, як може завершитися російсько-українська війна.

"У всіх своїх закордонних поїздках я наголошую на необхідності негайного припинення бойових дій, підтримую існуючі мирні плани і пропоную, щоб мирні переговори на будь-якому рівні проходили і в Словаччині", - зазначив Фіцо.

Він також заявив, що хотів би продовжити діалог із прем'єром України Денисом Шмигалем і запросив Зеленського на зустріч на словацькій території біля державного кордону. За його словами, для цього українська сторона могла б скористатися потягом Київ-Кошице.

Нагадаємо, останніми днями між лідерами України та Словаччини триває словесна суперечка. Зокрема, Фіцо пригрозив жорсткими заходами, якщо не поновиться транзит російського газу українською територією.

У відповідь президент Зеленський заявив, що Фіцо прорахувався у своїй зовнішній та енергетичній політиці. А також назвав помилкою його надії на довгострокову співпрацю із Москвою. Він нагадав, що пропонував Словаччині допомогу для адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але прем'єр "пихато відмовився".

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Володимир Зеленський Роберт Фіцо
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