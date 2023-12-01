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"Укрнафта" втратила ліцензію на Сахалінське родовище

П'ятниця 01 грудня 2023 11:20
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"Укрнафта" втратила ліцензію на Сахалінське родовище Фото: "Укрнафта" втратила ліцензію на Сахалінське родовище (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Управитель "Укрнафтобуріння" компанія "Укрнафта" втратила в суді ліцензію на Сахалінське родовище. Це понад 700 млн. кубометрів газу на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Шостого апеляційного адмінсуду.

За зверненням Держгеонадра, суд анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння". Рішення щодо анулювання спецдозволу є невідворотнім.

"Укрнафта" зобовʼязана негайно і повністю зупинити видобуток вуглеводнів. Такий крок може спричинити наймасштабнішу енергетичну кризу в Україні.

&quot;Укрнафта&quot; втратила ліцензію на Сахалінське родовище

Крім того, це означає, що "Укрнафтобуріння" втратило основний актив, з подальшим знеціненням бізнесу та основних виробничих активів де-факто до вартості металобрухту, лише за кілька місяців після передачі її в управління "Укрнафти".

Як відомо, судовий спір щодо ліцензії тривав багато років і "Укрнафтобуріння" здобувала перемогу в усіх судових суперечках. З приходом нового управителя, призначеного "Укрнафтою", юристи справу програли.

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