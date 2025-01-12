ua en ru
Нд, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський відповів на нападки Фіцо: було помилкою сподіватися на схеми з Москвою

Україна, Неділя 12 січня 2025 19:16
UA EN RU
Зеленський відповів на нападки Фіцо: було помилкою сподіватися на схеми з Москвою Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо ставить політику Москви вище інтересів Словаччини. Нині Європа працює над подоланням наслідків його рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського в Х.

Зеленський прокоментував дії прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, наголосивши на його прорахунках у зовнішній та енергетичній політиці.

"Добре, що прем’єр-міністр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В’єтнамі й перебуває в Братиславі. Мабуть, для нього особисто це непросто - замість того, щоб шикувати, тепер намагатися виправити свої ж власні помилки", - зазначив президент.

Він назвав очевидною помилкою Фіцо його розрахунок на довгострокову співпрацю з Москвою.

"Це було очевидною помилкою Фіцо - сподіватися, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно", - сказав Зеленський.

Президент також згадав, що Україна пропонувала Словаччині допомогу для адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, однак Фіцо, за його словами, "пихато відмовився".

Зеленський підкреслив, що європейські партнери неодноразово попереджали Фіцо про неможливість бездіяльності, однак зараз прем’єр Словаччини намагається перекласти провину на інших.

"Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого", - зауважив глава України.

На думку Зеленського, проблема полягає в тому, що Фіцо зробив ставку на Москву, а не на інтереси своєї країни, об’єднаної Європи чи здоровий глузд. Президент назвав це "програшною ставкою від початку".

Водночас Зеленський висловив сподівання, що диверсифікація джерел енергоресурсів у Європі, співпраця з Єврокомісією та збільшення постачання американського газу допоможуть розв'язувати проблеми, що виникли через недалекоглядність деяких європейських лідерів.

Нагадаємо, що з 1 січня Україна припинила транзит російського газу в Європу, оскільки закінчився термін дії контракту і країна вирішила його не продовжувати.

До цього Фіцо провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, на якій вони обговорили відмову Україну від транзиту російського газу. Після цього Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України.

Зауважимо, що після цієї зустрічі у Словаччині декілька тижнів не було офіційної інформації про те, де знаходиться прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Однак згодом з’явились свідчення того, що Фіцо був у люксовому готелі у В’єтнамі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Вже третій. ЗСУ завдали нового удару по командному пункту РФ у Донецькій області
Вже третій. ЗСУ завдали нового удару по командному пункту РФ у Донецькій області
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію