Зеленський відповів на нападки Фіцо: було помилкою сподіватися на схеми з Москвою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського в Х .

Зеленський прокоментував дії прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, наголосивши на його прорахунках у зовнішній та енергетичній політиці.

"Добре, що прем’єр-міністр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В’єтнамі й перебуває в Братиславі. Мабуть, для нього особисто це непросто - замість того, щоб шикувати, тепер намагатися виправити свої ж власні помилки", - зазначив президент.

Він назвав очевидною помилкою Фіцо його розрахунок на довгострокову співпрацю з Москвою.

"Це було очевидною помилкою Фіцо - сподіватися, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно", - сказав Зеленський.

Президент також згадав, що Україна пропонувала Словаччині допомогу для адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, однак Фіцо, за його словами, "пихато відмовився".

Зеленський підкреслив, що європейські партнери неодноразово попереджали Фіцо про неможливість бездіяльності, однак зараз прем’єр Словаччини намагається перекласти провину на інших.

"Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого", - зауважив глава України.

На думку Зеленського, проблема полягає в тому, що Фіцо зробив ставку на Москву, а не на інтереси своєї країни, об’єднаної Європи чи здоровий глузд. Президент назвав це "програшною ставкою від початку".

Водночас Зеленський висловив сподівання, що диверсифікація джерел енергоресурсів у Європі, співпраця з Єврокомісією та збільшення постачання американського газу допоможуть розв'язувати проблеми, що виникли через недалекоглядність деяких європейських лідерів.