"Нафтогаз" виконає рішення Стокгольмського арбітражу на користь IUGAS
НАК "Нафтогаз України" збирається сплатити італійській компанії IUGAS понад 49 млн доларів за арбітражним рішенням Стокгольма від 29 серпня 2024 року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в запиті НАК до Кабінету міністрів для отримання згоди на виконання валютної операції, з яким ознайомилось видання.
Як аргументи щодо необхідності виконання рішення арбітражу наводиться те, що через несплату, компанія значно обмежена в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Це суттєво ускладнило імпорт газу та загрожує енергетичній безпеці України.
У документі підтверджується інформація, яку надавало РБК-Україна, що в жовтні деякі з постачальників газу вже призупинили постачання природного газу обсягом близько 43,6 млн куб.
Також є загроза арешту активів компанії в якості виконання арбітражного рішення.
"Оскільки IUGAS, як кредитору, доступні дієві механізми попереднього арешту активів компанії в інших юрисдикціях, існує високий ризик аналогічних арештів активів компанії в інших країнах", - зазначають в НАК.
За інформацією "Нафтогазу", загальна сума сплати за рішенням арбітражу на 18 грудня становить 49,03 млн доларів, і щодня вона збільшується приблизно на 13 тисяч доларів.
Остаточну суму платежу буде встановлено на дату оплати.
В "Нафтогазі" зазначають, що проводять дії з оскарження рішення арбітражу в Апеляційному суді округа Свеа (Швеція), і його рішення може бути у 2027 році. Але наразі арбітражне рішення діє.
На сьогодні в Україні діють обмеження на перерахування валюти за кордон. Але в деяких випадках НБУ надає на це згоду за клопотання Кабінету міністрів.
Детально про арбітражний розгляд між "Нафтогазом" і IUGAS - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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