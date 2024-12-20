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"Нафтогаз" виконає рішення Стокгольмського арбітражу на користь IUGAS

П'ятниця 20 грудня 2024 16:09
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"Нафтогаз" виконає рішення Стокгольмського арбітражу на користь IUGAS Ілюстративне фото: "Нафтогаз" виконає рішення Стокгольмського арбітражу (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Наталія Кава

НАК "Нафтогаз України" збирається сплатити італійській компанії IUGAS понад 49 млн доларів за арбітражним рішенням Стокгольма від 29 серпня 2024 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в запиті НАК до Кабінету міністрів для отримання згоди на виконання валютної операції, з яким ознайомилось видання.

Як аргументи щодо необхідності виконання рішення арбітражу наводиться те, що через несплату, компанія значно обмежена в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Це суттєво ускладнило імпорт газу та загрожує енергетичній безпеці України.

У документі підтверджується інформація, яку надавало РБК-Україна, що в жовтні деякі з постачальників газу вже призупинили постачання природного газу обсягом близько 43,6 млн куб.

Також є загроза арешту активів компанії в якості виконання арбітражного рішення.

"Оскільки IUGAS, як кредитору, доступні дієві механізми попереднього арешту активів компанії в інших юрисдикціях, існує високий ризик аналогічних арештів активів компанії в інших країнах", - зазначають в НАК.

За інформацією "Нафтогазу", загальна сума сплати за рішенням арбітражу на 18 грудня становить 49,03 млн доларів, і щодня вона збільшується приблизно на 13 тисяч доларів.

Остаточну суму платежу буде встановлено на дату оплати.

В "Нафтогазі" зазначають, що проводять дії з оскарження рішення арбітражу в Апеляційному суді округа Свеа (Швеція), і його рішення може бути у 2027 році. Але наразі арбітражне рішення діє.

На сьогодні в Україні діють обмеження на перерахування валюти за кордон. Але в деяких випадках НБУ надає на це згоду за клопотання Кабінету міністрів.

Детально про арбітражний розгляд між "Нафтогазом" і IUGAS - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Нафтогаз України
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