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Фіцо покликав Зеленського на зустріч поблизу українсько-словацького кордону

Понеділок 13 січня 2025 17:24
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Фіцо покликав Зеленського на зустріч поблизу українсько-словацького кордону Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч. Вона нібито має відбутись поблизу українсько-словацького кордону.

Як повідомляє РБК-Україна, запрошення Фіцо опублікував у себе у Facebook.

За словами Фіцо, під час зустрічі він хоче обговорити зупинку транзиту російського газу українською територією. Фіцо вважає, що зустріч може відбутися "бажано якомога швидше" на території Словаччини поблизу державного кордону з Україною.

Фіцо заявив, що переговори нібито створять хороші передумови для відкритої дискусії про постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України з урахуванням закінчення контракту між відповідними українськими та російськими компаніями 31 грудня 2024 року. А також буде обговорено вплив припинення транзиту газу через Україну на зниження конкурентоспроможності європейської економіки та на розвиток двосторонніх словацько-українських відносин.

"У всіх своїх закордонних поїздках я наголошую на необхідності негайного припинення бойових дій, підтримую існуючі мирні плани і пропоную, щоб мирні переговори на будь-якому рівні відбувалися і в Словаччині", - зазначив словацький політик.

Припинення транзиту російського газу через Україну

Нагадаємо, 1 січня цього року транзит російського газу через Україну в Європу та Молдову було зупинено. Це пов'язано із завершенням контракту НАК "Нафтогаз" з "Газпромом". Попри те, що Словаччині визнали, що припинення транзиту газу з РФ через територію України не викличе дефіциту газу, Фіцо вже зробив декілька заяв, в яких відверто погрожував Україні.

За його словами, Словаччина може не тільки зупинити експорт електроенергії в Україну, а й значно скоротити допомогу українським біженцям. Цікаво і те, що незадовго до цих погроз Фіцо зізнався, що забезпечив постачання газу до Словаччини під час поїздки до Володимира Путіна в Москву.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що Фіцо ставить політику Москви вище інтересів Словаччини.

"Добре, що прем’єр-міністр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В’єтнамі й перебуває в Братиславі. Мабуть, для нього особисто це непросто - замість того, щоб шикувати, тепер намагатися виправити свої ж власні помилки", - зазначив президент.

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Володимир Зеленський Роберт Фіцо Газ Російська Федерація
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