Фіцо покликав Зеленського на зустріч поблизу українсько-словацького кордону

Як повідомляє РБК-Україна, запрошення Фіцо опублікував у себе у Facebook.

За словами Фіцо, під час зустрічі він хоче обговорити зупинку транзиту російського газу українською територією. Фіцо вважає, що зустріч може відбутися "бажано якомога швидше" на території Словаччини поблизу державного кордону з Україною.

Фіцо заявив, що переговори нібито створять хороші передумови для відкритої дискусії про постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України з урахуванням закінчення контракту між відповідними українськими та російськими компаніями 31 грудня 2024 року. А також буде обговорено вплив припинення транзиту газу через Україну на зниження конкурентоспроможності європейської економіки та на розвиток двосторонніх словацько-українських відносин.

"У всіх своїх закордонних поїздках я наголошую на необхідності негайного припинення бойових дій, підтримую існуючі мирні плани і пропоную, щоб мирні переговори на будь-якому рівні відбувалися і в Словаччині", - зазначив словацький політик.

Припинення транзиту російського газу через Україну

Нагадаємо, 1 січня цього року транзит російського газу через Україну в Європу та Молдову було зупинено. Це пов'язано із завершенням контракту НАК "Нафтогаз" з "Газпромом". Попри те, що Словаччині визнали, що припинення транзиту газу з РФ через територію України не викличе дефіциту газу, Фіцо вже зробив декілька заяв, в яких відверто погрожував Україні.

За його словами, Словаччина може не тільки зупинити експорт електроенергії в Україну, а й значно скоротити допомогу українським біженцям. Цікаво і те, що незадовго до цих погроз Фіцо зізнався, що забезпечив постачання газу до Словаччини під час поїздки до Володимира Путіна в Москву.