Конфликты в мире обостряются. Кто и почему ходит по лезвию ножа

Помимо войны России против Украины поступают новости о других возможных региональных конфликтах. В ночь на 13 сентября произошла очередная вспышка между Арменией и Азербайджаном, в конце июля едва не вышла из-под контроля ситуация на границе Сербии и Косово, а Турция до сих пор угрожает решить военным путем наболевшие вопросы с Грецией.

Азербайджан - Армения

Очередная эскалация

На границе этих стран в ночь на вторник, 13 сентября 2022 года, прошли бои, в результате есть десятки погибших и раненых, а стороны выступили с взаимными обвинениями в эскалации.

По версии Минобороны Армении, азербайджанские военные открыли огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. Армянские позиции обстреливала артиллерия, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Утром премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о гибели 49 военных, но по его словам, это не окончательная цифра.

Азербайджанская сторона утверждает, что Армения совершила масштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях, заминировав пути снабжения армии Азербайджана. В ответ были приняты меры, чтобы "не допустить расширения конфликта". Позиции, укрытия и военные базы были обстреляны из разных видов вооружений, в том числе из минометов. Официальный Баку также намекнул, что его действия связаны с военной активности соседней страны в Нагорном Карабахе.

"Единственным государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается", - отметили в ведомстве.

Фото: обострение на границе Армении и Азербайджана (caucasus.liveuamap.com)

Из-за обстрелов территории Армении по тревоге якобы были подняты российские военные на базе в Гюмри, но данная информация не подтвердилась.

Ночная дипломатия и перемирие

Пашинян провел оперативные телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Имея покровителей в виде ОДКБ (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), Армения обратилась за помощью к союзникам, а также к Совбезу ООН. Кроме того, премьер провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Фото: Никол Пашинян запросил помощь ОДКБ (facebook com tv360)

К утру стороны конфликта договорились о перемирии 09:00 по местному времени. По данным азербайджанских СМИ, Армения успела нарушить договоренность, однако режим прекращения огня все-таки был восстановлен и действует до сих пор. Также Баку считает, что новым обострением Ереван пытается затянуть подписание мирного соглашения.

Госдеп США призывает Баку и Ереван неукоснительно соблюдать режим прекращения огня. В отношении конфликта высказалась и Турция - важный региональный игрок.

"Мир между Баку и Ереваном может быть достигнут только на основе территориальной целостности Азербайджана. Армения должна уважать его территориальную целостность", - заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, намекая на необходимость полного вывода армянских войск из всех территорий Нагорного Карабаха.

Предыстория конфликта

Военный конфликт между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом продолжается уже около 30 лет. Примечательно, что последнее крупное обострение тоже было в сентябре, но 2020 года. Тогда в ходе стремительного наступления азербайджанская армия вернула себе несколько районов, но эскалация при посредничестве России завершилась мирным соглашением и размещением российских "миротворцев" сроком на пять лет.

Косово - Сербия

Летом 31 июля 2022 года возникла угроза нового обострения на границе частично признанного Косово и Сербии. Ситуация накалилась, когда жители сербских общин на севере Косово начали блокировать дороги и строить баррикады, в результате косовская полиция закрыла несколько пограничных пунктов, а в социальных сетях появились видео со стрельбой и звуками сирен в приграничных с Сербией городах.

Shooting is reported near the Serbian town of Novi Pazar near the border with Kosovo.



Air raid sirens are sounding. pic.twitter.com/MCFbKHiqbo — IntelCrow's (@intelcrows) July 31, 2022

Эскалация из-за номеров и документов

Сербский президент Александр Вучич заявил, что косовская армия якобы готовит нападение на сербов. Причиной послужило решение Косово с 1 августа 2022 года запретить въезд на свою территорию авто с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами. Дело в том, что правительство косовского премьера Альбина Курти считает сербские номерные знаки у косовских сербов незаконными. Тем более, что сама Сербия не разрешает въезд на свою территорию на авто с косовскими номерами и документами.

Фото: Александр Вучич отличился резкими заявлениями в адрес Косово (flickr by Tib Tib)

В итоге официальная Приштина согласилась отложить замену сербских автомобильных номеров и документов. Отметим, что напряженность достигла той точки, что миссии НАТО пришлось выступить с заявлением о возможном вмешательстве, если ситуация перерастет в вооруженные столкновения.

Чем все закончилось

В августе 2022 года стороны пришли к окончательному согласию. В рамках диалога при содействии Европейского союза Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений, а Косово согласилось не вводить свои документы. При этом сербам на севере Косово оставили право свободно ездить из страны в страну.

Предыстория

Конфликт в Косово является последствием Балканских войн в 1990-х годах, которые привели к распаду Югославии и образованию новых государств. В ходе военных действий на территорию Косово зашли миротворческие силы, которые поддерживают порядок и безопасность в регионе.

Косово имеет статус частично признанного государства, его независимость признали более чем 100 странами мира, в частности, большинство стран Европы, но не Испания и Словакия. У Украины тоже на это есть свои причины.

В феврале 2008 года Косово провозгласило независимость. Однако Сербия не согласна с этим и продолжает считать его своим регионом. Несмотря на то, что в последние годы был налажен диалог между Белградом и Приштиной, сербский президент Александр Вучич исключает признание независимости Косово в будущем.

Турция - Греция

Обмен угрозами

В течение нескольких дней между Турцией и Грецией продолжается обмен угрозами и агрессивными жестами. Несмотря на то, что они являются союзниками по НАТО, у сторон масса противоречий и территориальных споров.

Очередное обострение в отношениях длится с весны 2022 года, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в пособничестве террористам из организации Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО) и заявил, что для него больше не существует такого человека, как премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Данное заявление стало ответом на призывы Афин к США не продавать Анкаре истребители F-16.

Накануне береговая охрана Греции открыла огонь по кораблю под флагом Коморских островов, который вошел в ее территориальные воды. Как оказалось, это было турецкой судно Anatolian. Этот факт стал еще одним эпизоде в нагнетании региональной обстановки.

В сентябре Эрдоган предупредил Грецию о "серьезных последствиях", если та продолжит "провоцировать" турецких военных. А также напомнил о победе в Измире 100-летней давности, когда войска Кемаля Ататюрка выбили греческую армию из Анатолии. Резкому заявлению предшествовал перехват греческими истребителями турецких самолетов в районе Крита, которые вероятно пытались составить карту ПВО Греции.

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган продолжает воинственную риторику в адрес Греции (GettyImages)

В сентябре Афины объявили, что намерены достроить 140-километровый забор на сухопутной границе с Грецией.

Территориальный спор

Турецкая сторона оспаривает суверенитет Греции над рядом островов в Эгейском море. Еще в 2020 году Эрдоган угрожал нападением на Кипр, но сегодня президент продвигается еще дальше в своих угрозах.

Дело в том, что нынешняя граница между Турцией и Грецией была установлена Лозаннским договором 1923 года после войны за независимость и распада Османской империи. Этот документ сменил прежний Севрский договор, который давал греческе стороне контроль над Измиром.

Нынешний статус греческих островов в Эгейском море также регулируется Договором Монтре 1936 года и Парижским мирным договором 1947 года. Согласно ему, Анкара признала право Афин на милитаризацию островов Лемнос и Самофракия. Лозаннский договор разрешает пребывание греческих войск на Лесбосе, Хиосе, Самосе и Икарии, набранных из местных жителей, и сил полиции.

Демилитаризация острова Додеканес была навязана вмешательством Советского Союза, но утратила всякий смысл после вступления Греции и Турции в НАТО.

В июне 2022 года турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу призвал Грецию вывести войска со всех вышеперечисленных островов, пригрозив тем, что в противном случае Турция будет оспаривать их принадлежность.

Будет ли война?

Агрессивная риторика из Турции и Греции вызывает обеспокоенность западных союзников, однако есть надежда на то, что это не более чем часть предвыборной кампании. В 2023 году в обеих странах пройдут парламентские выборы, а в Турции еще и президентские.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прямо говорит о том, что резкие заявления Анкары связаны с предстоящими выборами. И надеется на встречу с Эрдоганом на полях первого заседания Европейского политического сообщества 9 октября в Праге. Данный формат создан для сближения Евросоюза с соседними странами.

В то же время он не верит в вероятность вооруженного конфликта с Турцией.

"Если бы, не дай Бог, это произошло, Турция получила бы совершенно разгромный ответ. И я думаю, что они прекрасно это знают", - отметил Мицотакис.

Тем временем Европейский союз и США настаивают на том, чтобы стороны воздержались от эскалации конфликта. Как подчеркивают в Брюсселе, все разногласия должны быть решены мирным путем.