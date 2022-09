Конфликты в мире обостряются. Кто и почему ходит по лезвию ножа

Очередная эскалация

На границе этих стран в ночь на вторник, 13 сентября 2022 года, прошли бои, в результате есть десятки погибших и раненых, а стороны выступили с взаимными обвинениями в эскалации.

По версии Минобороны Армении, азербайджанские военные открыли огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. Армянские позиции обстреливала артиллерия, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Утром премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о гибели 49 военных, но по его словам, это не окончательная цифра.

Азербайджанская сторона утверждает, что Армения совершила масштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях, заминировав пути снабжения армии Азербайджана. В ответ были приняты меры, чтобы "не допустить расширения конфликта". Позиции, укрытия и военные базы были обстреляны из разных видов вооружений, в том числе из минометов. Официальный Баку также намекнул, что его действия связаны с военной активности соседней страны в Нагорном Карабахе.

"Единственным государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается", - отметили в ведомстве.

Фото: обострение на границе Армении и Азербайджана (caucasus.liveuamap.com)

Из-за обстрелов территории Армении по тревоге якобы были подняты российские военные на базе в Гюмри, но данная информация не подтвердилась.

Ночная дипломатия и перемирие

Пашинян провел оперативные телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Имея покровителей в виде ОДКБ (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), Армения обратилась за помощью к союзникам, а также к Совбезу ООН. Кроме того, премьер провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Фото: Никол Пашинян запросил помощь ОДКБ (facebook com tv360)

К утру стороны конфликта договорились о перемирии 09:00 по местному времени. По данным азербайджанских СМИ, Армения успела нарушить договоренность, однако режим прекращения огня все-таки был восстановлен и действует до сих пор. Также Баку считает, что новым обострением Ереван пытается затянуть подписание мирного соглашения.

Госдеп США призывает Баку и Ереван неукоснительно соблюдать режим прекращения огня. В отношении конфликта высказалась и Турция - важный региональный игрок.

"Мир между Баку и Ереваном может быть достигнут только на основе территориальной целостности Азербайджана. Армения должна уважать его территориальную целостность", - заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, намекая на необходимость полного вывода армянских войск из всех территорий Нагорного Карабаха.

Предыстория конфликта

Военный конфликт между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом продолжается уже около 30 лет. Примечательно, что последнее крупное обострение тоже было в сентябре, но 2020 года. Тогда в ходе стремительного наступления азербайджанская армия вернула себе несколько районов, но эскалация при посредничестве России завершилась мирным соглашением и размещением российских "миротворцев" сроком на пять лет.

