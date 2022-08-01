Косово на месяц отложит обязательную замену паспортов и номеров, но при одном условии
Правительство Косово приняло решение отложить применение постановлений о замене автомобильных номеров и сербских паспортов на 30 дней, до 1 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kosovo Online.
Сообщается, что с просьбой о переносе сроков введения новых требований к властям Косово обратился посол США Джеффри Ховеньер на встрече с президентом Вьосой Османи и премьер-министром Альбином Курти.
В сообщении правительства сказано, что отсрочка вступит в силу только в том случае, если баррикады на севере Косово будут убраны уже днем 1 августа.
Напомним, 31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. В Косовско-Митровицком округе были слышны звуки стрельбы и сирены.
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