Косово на месяц отложит обязательную замену паспортов и номеров, но при одном условии

Правительство Косово приняло решение отложить применение постановлений о замене автомобильных номеров и сербских паспортов на 30 дней, до 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kosovo Online .

Сообщается, что с просьбой о переносе сроков введения новых требований к властям Косово обратился посол США Джеффри Ховеньер на встрече с президентом Вьосой Османи и премьер-министром Альбином Курти.

В сообщении правительства сказано, что отсрочка вступит в силу только в том случае, если баррикады на севере Косово будут убраны уже днем 1 августа.