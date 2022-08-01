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Косово на месяц отложит обязательную замену паспортов и номеров, но при одном условии

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Косово, Понедельник 01 августа 2022 01:29
Косово на месяц отложит обязательную замену паспортов и номеров, но при одном условии Фото: Косово на месяц отложит обязательную замену паспортов и номеров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Косово приняло решение отложить применение постановлений о замене автомобильных номеров и сербских паспортов на 30 дней, до 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kosovo Online.

Сообщается, что с просьбой о переносе сроков введения новых требований к властям Косово обратился посол США Джеффри Ховеньер на встрече с президентом Вьосой Османи и премьер-министром Альбином Курти.

В сообщении правительства сказано, что отсрочка вступит в силу только в том случае, если баррикады на севере Косово будут убраны уже днем 1 августа.

Напомним, 31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. В Косовско-Митровицком округе были слышны звуки стрельбы и сирены.

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