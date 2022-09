Конфлікти в світі загострюються. Хто і чому ходить по лезу ножа

Чергова ескалація

На кордоні цих країн в ніч на вівторок, 13 вересня 2022 року, пройшли бої, в результаті є десятки загиблих і поранених, а сторони виступили з взаємними звинуваченнями в ескалації.

За версією Міноборони Вірменії, азербайджанські військові відкрили вогонь у напрямку міст Горіс, Сотк і Джермук. Вірменські позиції обстрілювала артилерія, великокаліберна та стрілецька зброя. Вранці прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про загибель 49 військових, але за його словами, це не остаточна цифра.

Азербайджанська сторона стверджує, що Вірменія здійснила масштабні диверсії на Дашкесанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках, замінувавши шляхи постачання армії Азербайджану. У відповідь були вжиті заходи, щоб "не допустити розширення конфлікту". Позиції, укриття та військові бази було обстріляно з різних видів озброєнь, в тому числі з мінометів. Офіційний Баку також натякнув, що його дії пов'язані з військовою активністю сусідньої країни в Нагірному Карабасі.

"Єдиною державою-агресором і окупантом в регіоні є Республіка Вірменія. Присутність особового складу і техніки збройних сил Вірменії в карабаській економічній зоні Азербайджану триває", - зазначили у відомстві.

Фото: загострення на кордоні Вірменії та Азербайджану (caucasus.liveuamap.com)

Через обстріли території Вірменії по тривозі нібито було піднято російських військових на базі в Гюмрі, але дана інформація не підтвердилася.

Нічна дипломатія і перемир'я

Пашинян провів оперативні телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом Франції Еммануелем Макроном. Маючи покровителів у вигляді ОДКБ (Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизія і Таджикистан), Вірменія звернулася за допомогою до союзників, а також до Радбезу ООН. Крім того, прем'єр провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Фото: Нікол Пашинян запросив допомогу ОДКБ (facebook com tv360)

До ранку сторони конфлікту домовилися про перемир'я 09:00 за місцевим часом. За даними Азербайджанських ЗМІ, Вірменія встигла порушити домовленість, проте режим припинення вогню все-таки було відновлено і діє досі. Також Баку вважає, що новим загостренням Єреван намагається затягнути підписання мирної угоди.

Держдеп США закликає Баку і Єреван неухильно дотримуватися режиму припинення вогню. Щодо конфлікту висловилася і Туреччина - важливий регіональний гравець.

"Мир між Баку і Єреваном може бути досягнутий тільки на основі територіальної цілісності Азербайджану. Вірменія має поважати його територіальну цілісність", - заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, натякаючи на необхідність повного виведення вірменських військ з усіх територій Нагірного Карабаху.

Передісторія конфлікту

Військовий конфлікт між Азербайджаном і Вірменією за контроль над Нагірним Карабахом триває вже близько 30 років. Примітно, що останнє велике загострення теж було у вересні, але 2020 року. Тоді в ході стрімкого наступу азербайджанська армія повернула собі кілька районів, але ескалація за посередництва Росії завершилася мирною угодою і розміщенням російських "миротворців" терміном на п'ять років.

Влітку 31 липня 2022 року виникла загроза нового загострення на кордоні частково визнаного Косово та Сербії. Ситуація загострилася, коли жителі сербських громад на півночі Косово почали блокувати дороги і будувати барикади, в результаті косовська поліція закрила кілька прикордонних пунктів, а в соціальних мережах з'явилися відео зі стріляниною і звуками сирен в прикордонних з Сербією містах.

