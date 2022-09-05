В Евросоюзе призвали Турцию к деэскалации конфликта с Грецией
Турции необходимо воздержаться от эскалации конфликта с соседней Грецией. Все разногласия между странами должны быть решены мирным путем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Петера Стано.
"Постоянные враждебные высказывания политического руководства Турции в адрес Греции вызывают серьезную обеспокоенность и полностью противоречат столь необходимым усилиям по деэскалации в Восточном Средиземноморье", - подчеркнул Стано.
По его словам, угрозы и агрессивная риторика в адрес Греции должны быть прекращены.
При этом Стано добавил, что сейчас ЕС ожидает от Турции действий, которые приведут к снижению напряженности в регионе.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в провокациях турецких военных и пригрозил серьезными последствиями.
Также мы писали, что, по словам Эрдогана, Греция своими "провокационными действиями" бросает вызов НАТО.
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