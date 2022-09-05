В Евросоюзе призвали Турцию к деэскалации конфликта с Грецией

Турции необходимо воздержаться от эскалации конфликта с соседней Грецией. Все разногласия между странами должны быть решены мирным путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Петера Стано.