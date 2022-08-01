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Миссия НАТО в Косово готова вмешаться в конфликт: названо условие

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Понедельник 01 августа 2022 00:44
Миссия НАТО в Косово готова вмешаться в конфликт: названо условие Фото: миссия НАТО в Косого готова вмешаться в конфликт (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Международные силы безопасности в Косово (KFOR) заявили, что готовы вмешаться в ситуацию, если стабильность в Косово окажется под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter миссии KFOR.

"НАТО продолжает поддерживать нормализацию отношений между Приштиной и Белградом с посредничеством ЕС и призывает все стороны продолжать переговорный процесс", - говорится в заявлении.

В KFOR также заявили, что в случае необходимости будут приняты меры для сохранения спокойной и безопасной обстановки в Косово на все времена в соответствии с мандатом ООН.

Напомним, 31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. В Косовско-Митровицком округе были слышны звуки стрельбы и сирены.

Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что Косово якобы готовит нападение на сербов в северных районах частично признанного государства.

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