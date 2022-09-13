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Эрдоган высказался об обострении между Азербайджаном и Арменией

Новина українською →
Анкара, Вторник 13 сентября 2022 14:48
Эрдоган высказался об обострении между Азербайджаном и Арменией Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался по поводу конфликта между Азербайджаном и Арменией, который обострился сегодня ночью. Он подчеркнул, что примирение должно состояться только на основе территориальной целостности Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание odatv4.

"Мир между Баку и Ереваном может быть достигнут только на основе территориальной целостности Азербайджана. Армения должна уважать его территориальную целостность", - заявил Эрдоган.

Обострение между Арменией и Азербайджаном

Напомним, сегодня обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном. Стороны заявляют о погибших в результате обстрелов и обвиняют друг друга в эскалации. Ереван уже обратился к России и Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и ООН с требованием принять меры.

Между тем Азербайджан отверг версию того, что якобы вторгся на территорию Армении и обвинил ее в нагнетании ситуации на границе в последние недели и подчеркнул, что не вел обстрелы по гражданским объектам, как об этом говорит Ереван.

Впоследствии МИД РФ сообщил сегодня утром, что находится в "тесном контакте с Баку и Ереваном" и якобы была достигнута договоренность о прекращении огня с сегодняшнего дня с 09:00.

В украинском МИДе отреагировали на ситуацию и призвали своих граждан воздержаться от посещения Нагорного Карабаха а тем, кто уже находится в регионе - избегать мест военной активности.

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Армения Азербайджан Реджеп Тайип Эрдоган
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