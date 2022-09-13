Обострение между Азербайджаном и Арменией: Пашинян пожаловался Путину
На фоне обострения на границе с Азербайджаном премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Арменпресс".
Глава армянского правительства жаловался и говорил о "провокационных, агрессивных" действиях вооруженных сил Азербайджана, которые "сопровождались обстрелами с артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия".
На этом Пашинян не остановился и сделал заявление о "важности адекватной реакции международного сообщества". В конце разговора стороны договорились быть на связи по поводу обострения на границе.
Затем премьер-министр Армении позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Напомним, на границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября наблюдается обострение ситуации. Государства уже обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.