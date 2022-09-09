Говорите о будущем Сербии. Вучич заявил, что признания Косово не будет
Президент Сербии Александр Вучич исключает признание Косово и призывает говорить о будущем страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вучича в Instagram.
Президент Сербии провел встречу со специальным представителем ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком, а также советниками по внешней политике и политике безопасности Франнции и Германии - Эммануэлем Бонном и Йенсом Плетнером.
Вучич отметил, что представители ЕС, Германии и Франции всегда готове к компромиссным решениям.
"Говорите о будущем Сербии, и признания Косово не будет!" - написал Вучич.
Напомним, 27 августа Сербия и Косово смогли достичь договоренностей по номерным знакам и документам на въезд-выезд.
При этом Сербия была готова пойти на уступки властям Косово, но требовала гарантий от ЕС.
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