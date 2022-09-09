Говорите о будущем Сербии. Вучич заявил, что признания Косово не будет

Президент Сербии Александр Вучич исключает признание Косово и призывает говорить о будущем страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вучича в Instagram .

Президент Сербии провел встречу со специальным представителем ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком, а также советниками по внешней политике и политике безопасности Франнции и Германии - Эммануэлем Бонном и Йенсом Плетнером.

Вучич отметил, что представители ЕС, Германии и Франции всегда готове к компромиссным решениям.