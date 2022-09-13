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Азербайджан обвинил Армению в эскалации конфликта на границе: официальное заявление

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 06:15
Азербайджан обвинил Армению в эскалации конфликта на границе: официальное заявление Фото: Азербайджан обвинил Армению в эскалации конфликта на границе (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Азербайджане сделали официальное заявление по поводу обострения ситуации на границе. Там утверждают, что ответственность за эскалацию конфликта "лежит на военно-политическом руководстве Армении".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Единственным государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается", - отметили в ведомстве.

Там также указали, что в ответ на широкомасштабную провокацию Армении азербайджанская армия применяет локальные контрмеры, огневые точки нейтрализованы.

"Продолжающаяся Арменией политика военного авантюризма и реваншизма, интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии на Кельбаджарському, Лачинском, Дашкасанському и Гедабейському направлениях в течение последнего месяца и масштабные провокации, которые она применила сегодня, являются основными причинами эскалации конфликта", - добавили в Минобороны.

Напомним, на границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября наблюдается обострение ситуации. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

К слову, армянский премьер Никол Пашинян практически сразу позвонил президенту РФ Владимиру Путину. После он созвал Совбез, в ходе которого одобрили решение просить помощи у России и ОДКБ.

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