Азербайджан обвинил Армению в эскалации конфликта на границе: официальное заявление

В Азербайджане сделали официальное заявление по поводу обострения ситуации на границе. Там утверждают, что ответственность за эскалацию конфликта "лежит на военно-политическом руководстве Армении".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана .

"Единственным государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается", - отметили в ведомстве.

Там также указали, что в ответ на широкомасштабную провокацию Армении азербайджанская армия применяет локальные контрмеры, огневые точки нейтрализованы.

"Продолжающаяся Арменией политика военного авантюризма и реваншизма, интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии на Кельбаджарському, Лачинском, Дашкасанському и Гедабейському направлениях в течение последнего месяца и масштабные провокации, которые она применила сегодня, являются основными причинами эскалации конфликта", - добавили в Минобороны.