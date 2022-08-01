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Вучич выступил с обращением к сербам по ситуации в Косово

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Белград, Понедельник 01 августа 2022 00:59
Вучич выступил с обращением к сербам по ситуации в Косово Фото: президент Сербии Александр Вучич (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к нации по поводу ситуации на севере Косово. Политик надеется на продолжение мирного диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurir.

"В полночь ожидаем, что командующий KFOR поговорит с лидером партии "Сербский список" Гораном Ракичем и представителями сербов. Для нас крайне важно, чтобы диалог продолжался, и мы решили вопросы мирным путем", - подчеркнул глава государства.

Вучич также призвал международных партнеров сделать все возможное, чтобы остановить конфликт. В то же время, по его словам ни о какой сдаче интересов речь не идет, в итоге победит Сербия.

Новый виток эскалации

Косово с 1 августа 2022 года начинает выдачу въездных-выездных документов для всех граждан Сербии, которые въезжают на его территорию. Они будут выдаваться на всех пунктах пропуска и будет действовать в течение 90 дней. Как и документы, которые сербские власти выдают гражданам частично признанного государства при въезде в Сербию.

Фактически власти Косово не будут признавать сербские документы. По словам премьера Альбина Курти, в течение последних 11 лет Белград точно так поступает с косоварами.

Кроме того, с 1 августа начинается обязательная перерегистрация автомобилей с выданными Сербией номерами, которые содержат обозначения городов Косово. Согласно статистике, новые номера должны получить 10 000 автомобилей со знаками KM (Косовская Митровица), PZ (Призрен), UR (Феризай) и так далее.

Срок переоформления автомобилей продлится до 30 сентября.

Напомним, сегодня вечером на севере Косово включили сирены, после чего местные сербы перекрыли главные дороги, ведущие к границе с Сербией. В целях безопасности косовский спецназ и международные силы выдвинулись к реке Ибар, которая разделяет страны.

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