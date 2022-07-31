Ситуация накаляется. Что происходит между Сербией и Косово (онлайн)

Вечером 31 июля 2022 года обострилась ситуация в Северном Косово. Местные сербы перекрыли дороги в знак протеста против новых правил, а сербский президент Александр Вучич заявил о якобы планах Приштины напасть на сербов.

РБК-Украина следит за ситуацией на границе Косово и Сербии.

Россия обвинила Евросоюз и США

Представитель МИД России Мария Захарова говорит, что новый конфликт Сербии и Косово якобы начался из-за "внешнего влияния" на Приштину.

"Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно "нейтрализовать" косовоалбанскими руками", - заявила она.

Сербия заявила о раненом на КПП Яринья. Косово отрицает

Сербские СМИ пишут, что на КПП Яринья на границе с Косово произошел инцидент, в ходе которого якобы был ранен серб. Его доставили в больницу в Косовской-Митровице.

В то же время полиция Косово отметила, что информации о раненых или травмированных нет.

Сербская армия пока не заходила в Косово

Министерство обороны Сербии заявляет, что армия пока не переходила границу с Косово. Таким образом, Белград решил опровергнуть слухи о якобы перестрелках на пограничных пунктах.

Заявление Вучича

Сербский президент Александр Вучич называет нововведения в отношении документов и автомобильных номеров якобы планами напасть на сербов.

"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему это я сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире", - заявил он и добавил, что якобы нападение планируется в полночь.

Косовский спецназ стянул силы к границе

В связи с угрозой беспорядков к мосту через реку Ибар вышли усиленные силы косовского спецназа, натовского KFOR и итальянских карабинеров. Официально силовики опровергают слухи о намерении ужесточить контроль над Северным Косово.

Сирены и перекрытые дороги

Вечером воскресенья в Косовской-Митровице включили сирены для мобилизации сербского населения. В течение нескольких часов в муниципалитете Зубин-Поток появился блокпост, а также баррикады на дороге Приштина - Лепосавик, которая ведет к пункту пограничного перехода Яринья. Движение заблокировано грузовиками.

Также сообщается о других перекрытых дорогах в регионе.

Причина новой эскалации

С полуночи 1 августа 2022 года Косово начинает выдачу въездных-выездных документов для всех граждан Сербии, которые въезжают на его территорию. Зеркальные меры в отношении косоваров Сербия применяет последние 11 лет.

Кроме того, с 1 августа начинается перерегистрация авто с выданными Сербией номерами, которые содержат обозначения городов Косово. Новые номера должны получить 10 000 автомобилей со знаками KM (Косовская Митровица), PZ (Призрен), UR (Феризай) и так далее.

Срок переоформления - до 30 сентября.

Статус Косово

Косово имеет статус частично признанного государства, его независимость признана более чем 100 странами мира, в частности, большинством стран Европы (впрочем, Испания и Словакия не признают независимость Косово).

Украина не признает Косово, считая эту территорию часть Сербии. Ключевая причина - наличие у Украины проблем с незаконно аннексированным Крымом и оккупацией части Донбасса. Следовательно, Киев непосредственно заинтересован в поддержке принципа нерушимости государственных границ (собственно, по схожим причинам против независимости Косово выступает и Испания, имеющая проблемы с Каталонией и сепаратистскими настроениями в этом регионе).

При этом еще с 2019 года Украина признает косовские паспорта для оформления виз. Как объяснили такой подход в украинском МИД, признание паспортов не означает признания независимости Косово, в этом плане позиция официального Киева неизменна.

По словам бывшего замминистра иностранных дел Василия Бондаря, "исходя из безусловного уважения к суверенитету и территориальной целостности государств в рамках их международно признанных границ в соответствии с основополагающими международно-правовыми документами, прежде всего Уставом ООН и Хельсинкским заключительным актом 1975 года".

Сербский регион

Внутри самого Косово также имеется очаг напряженности - на крайнем севере этой территории проживает абсолютное большинство этнических сербов, регулярно конфликтующих с косовской администрацией и де-факто наполовину самоуправляемых.

Горячие точки рядом

Косово - не единственная потенциальная горячая точка в регионе. В расположенной неподалеку Боснии и Герцеговине регулярно возникают межэтнические конфликты между сербами, хорватами и бошняками, которые пока не переходят в открытое вооруженное противостояние.

Особенно активен в этом плане один из лидеров боснийских сербов Милорад Додик, продвигающий инициативы о создании отдельного сербского государства на территории Боснии и Герцеговины и пользующийся полной поддержкой Кремля.